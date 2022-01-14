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Hindistan'da bir rahibeye tecavüz etmekle suçlanan piskopos beraat etti - Son Dakika

Hindistan'da bir rahibeye tecavüz etmekle suçlanan piskopos beraat etti

14.01.2022 20:02
Hindistan'da bir rahibeye tecavüz etmekle suçlanan piskopos beraat etti

Hindistan'da bir mahkeme 2014-2016 yılları arasında bir rahibeye tecavüz etmekle suçlanan piskopos hakkında beraat kararı verdi.

Hindistan'da bir mahkeme 2014-2016 yılları arasında bir rahibeye tecavüz etmekle suçlanan piskopos hakkında beraat kararı verdi.

BBC'nin haberine göre, 2018'de güneydeki Kerala eyaletinde bir rahibeye tecavüz etme suçuyla tutuklanan 54 yaşındaki Franco Mulakkal mahkeme kararıyla suçsuz bulundu.

Eyaletin Kottayam şehrinde Ek Oturum Yargıcı (ASJ) olarak görev yapan G Gopakumar, "Savcılık sanığa yönelik suçlamaları kanıtlayamadı." dedi.

Rahibenin avukatları, karara yüksek mahkemede itiraz edeceklerini söyledi.

Mulakkal'ın savunma ekibine liderlik eden Raman Pillai, davanın çok zorlu olduğunu ve bu sebeple yüksek mahkemeye götürülmesinin doğru olduğunu belirterek, "Bu bir sorun değil. Mahkeme suçsuz olduğunu söyledi. Savcılığın sunduğu deliller açıkça reddedildi. Bu, suçlamanın yanlış olduğu anlamına geliyor. Tecavüz falan yok." diye konuştu.

Daha önce piskoposu protesto ettiği için kilise cemaatinden ihraç ettiğini iddia eden Rahibe Lucy Kalapura, piskoposun beraat kararı hakkında, "Bu olanlar Hristiyanlığa karşıdır. Bir kadına veya bir hanımefendiye karşı değil, birçok rahibeye karşıdır. Ömrümüzün sonuna kadar savaşacağız. Adalet asla ölmez." ifadelerini kullandı.

Mulakkal, kuzeydeki Pencap eyaletindeki Jalandhar'da piskoposluk yaparken, Kerala'da Jalandhar piskoposluğunun bir parçası olan Missionaries of Jesus cemaatinden bir rahibe onu tecavüzle suçlamıştı.

Piskoposun kendisine 13 kez tecavüz ettiğini aktaran rahibe, saldırıların Kerala'daki Kottayam şehrinde yaşadığı manastırı ziyaret ettiğinde gerçekleştiğini iddia etmişti.

Mulakkal, 2018 yılında güneydeki Kerala eyaletinde tutuklanmış, iddiaları reddetmişti.

Dava, rahibenin Katolik Kilisesi'nin şikayetlerini görmezden geldiğini iddia etmesinin ardından geniş çaplı protestolara yol açmış, Vatikan, piskoposu geçici olarak görevden almıştı.

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Kottayam, Mahkeme, India, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Hindistan'da bir rahibeye tecavüz etmekle suçlanan piskopos beraat etti - Son Dakika
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