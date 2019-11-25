Son Dakika Haberleri: Hindistan'da bir Sih, cami inşa edilmesi için arazisini bağışladı
Son Dakika Güncel Hindistan'da bir Sih, cami inşa edilmesi için arazisini bağışladı - Son Dakika

Hindistan'da bir Sih, cami inşa edilmesi için arazisini bağışladı

6 saat önce

Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinde Sukpal Sing Bedi adındaki Sih, kendisine ait bir araziyi cami inşa edilmesi için bağışladığını açıkladı.

Hindistan'da bir Sih, cami inşa edilmesi için arazisini bağışladı, System.String[]

Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinde Sukpal Sing Bedi adındaki Sih, kendisine ait bir araziyi cami inşa edilmesi için bağışladığını açıkladı.

Hint yerel basınındaki haberlere göre, eyaletin Muzaffarnagar bölgesinde yaşayan 70 yaşındaki Bedi, katıldığı bir etkinlikte arazi evraklarını Müslüman yetkililere teslim etti.

Sihizm'in kurucusu Guru Nanak'ın doğumunun 550. yıl dönümü vesilesiyle cami inşa edilmesi için arsasını bağışladığını dile getiren Bedi, "Guru Nanak'ın barış ve toplumsal uyum mesajını yaymak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Kendisini sosyal bir aktivist olarak tanımlayan Bedi, Müslümanların çoğunlukta olduğu bölgede böyle bir adım atmaktan mutlu olduğunu kaydetti.

Her iki toplumdan çok sayıda kişi, Bedi'nin girişimini kardeşliği teşvik etmek için bir adım olarak niteleyerek memnuniyetlerini belirtti.

Hindistan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 04:08 Kaynak: AA
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