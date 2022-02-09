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Hindistan'da bir tepede 45 saat mahsur kalan genç kurtarıldı - Son Dakika

Hindistan'da bir tepede 45 saat mahsur kalan genç kurtarıldı

09.02.2022 16:24
Hindistan'da bir tepede 45 saat mahsur kalan genç kurtarıldı

Hindistan'ın güneyindeki Kerala eyaletinde, bir tepedeki oyukta 45 saat boyunca mahsur kalan gencin kurtarıldığı bildirildi.

Hindistan'ın güneyindeki Kerala eyaletinde, bir tepedeki oyukta 45 saat boyunca mahsur kalan gencin kurtarıldığı bildirildi.

The Indian Express'in haberine göre, eyalete bağlı 1000 metre yüksekliğindeki Kurumbachi Tepesi'nde, 45 saat boyunca aç ve susuz kalan 23 yaşındaki Cherattil Babu kurtarıldı.

Babu'nun, yerinin tespit edilebilmesi için cep telefonuyla ailesine ve arkadaşlarına bulunduğu yerin fotoğraflarını çekip gönderdiği belirtildi.

Kerala eyaleti Başbakanı Pinarayi Vijayan'ın, arama kurtarma çalışmaları için Hint ordusundan ve Ulusal Afet Müdahale Gücünden (NDRF) destek istediği bildirildi.

45 saat boyunca aç ve susuz kurtarılmayı bekleyen Babu'nun telefonunun şarjı bittiğinde kurtarma çalışmalarının zorlaştığı ifade edildi.

Babu'yu kurtarma operasyonuna 75'ten fazla personelin katıldığı bilgisi paylaşıldı.

Babu, 7 Şubat'ta iki arkadaşı ile Kurumbachi Tepesi'nde doğa yürüyüşüne çıkmıştı ancak tepeden aşağı doğru inerken ayağı kayıp bir oyukta sıkışıp mahsur kalmıştı.

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India, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hindistan'da bir tepede 45 saat mahsur kalan genç kurtarıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hindistan'da bir tepede 45 saat mahsur kalan genç kurtarıldı - Son Dakika
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