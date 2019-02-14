Son Dakika Haberleri: Hindistan'da Bombalı Saldırı: 10 Asker Hayatını Kaybetti

Hindistan'da Bombalı Saldırı: 10 Asker Hayatını Kaybetti

52 dakika önce

Hindistan'ın Cemmu ve Keşmir eyaletinde güvenlik güçlerine ait bir araca bomba yüklü araçla saldırılması sonucu 10 askerin yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Hindistan'da Bombalı Saldırı: 10 Asker Hayatını Kaybetti, System.String[]
Hindistan'ın Cemmu ve Keşmir eyaletinde güvenlik güçlerine ait bir araca bomba yüklü araçla saldırılması sonucu 10 askerin yaşamını yitirdiği öğrenildi. Hindistan'ın kuzeyinde bulunan Cemmu ve Keşmir eyaletinde güvenlik güçlerine ait bir araca bomba yüklü araçla saldırılması sonucu 10 askerin hayatını kaybettiği ve çok sayıda da yaralının olduğu öğrenildi. El yapımı patlayıcı ile gerçekleştirilen saldırı hakkında açıklama yapan polis memurlarından S.P. Pani, "Bu bir terör saldırısıydı ve saldırıya yol açan ihtimalleri araştırıyoruz. Patlama sonrası araştırma yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 09:26 Kaynak: İHA

Hindistan, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yılın Kadını Ödülünü Alan Demet Evgar'dan, Annesine Duygusal Teşekkür Lerzan Mutlu'ya Hakaret Ettiği Gerekçesiyle Yargılanan Ceren Hindistan Ceza Almadı

Şeyma Subaşı ve Hazal Filiz Küçükköse Ödül Töreninde Pişti Oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan: 4 Milyon Suriyeli, Dönmek İçin Gün Sayıyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.2.2019 22:18:39. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hindistan'da Bombalı Saldırı: 10 Asker Hayatını Kaybetti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]