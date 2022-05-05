Hindistan'da buldozer lastiği şişilirken patladı: 2 ölü - Son Dakika
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Hindistan'da buldozer lastiği şişilirken patladı: 2 ölü

05.05.2022 10:02

Hindistan'ın Chhattisgarh eyaletinde bir buldozer lastiğinin şişirilmesi sırasında patlaması sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Hindistan'ın Chhattisgarh eyaletinde bir buldozer lastiğinin şişirilmesi sırasında patlaması sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Hindistan'ın Chhattisgarh eyaletinin Raipur kentinde buldozer lastiği şişirildiği sırada patladı. Eyalet polisi, Siltara Sanayi Bölgesi'nde meydana gelen olayda 2 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntüde, 1 çalışanın buldozer lastiğinin üzerinde oturarak lastiği şişirdiği diğer çalışanın ise lastiğin havasını kontrol ettiği sırada lastiğin patladığı görüldü. Patlamanın etkisiyle 2 çalışanın havaya fırladığı görüntülerde çevredekilerin olay yerinden kaçtığı kaydedildi.

(Sultan Faizy-İHA)

Hindistan'da buldozer lastiği şişilirken patladı: 2 ölü
Hindistan'da buldozer lastiği şişilirken patladı: 2 ölü
Hindistan'da buldozer lastiği şişilirken patladı: 2 ölü

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India, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Hindistan'da buldozer lastiği şişilirken patladı: 2 ölü - Son Dakika
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