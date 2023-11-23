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Para için tartıştığı genci 60 kez bıçaklayara öldürdü! Yetmedi cesedinin başında dans etti - Son Dakika

Para için tartıştığı genci 60 kez bıçaklayara öldürdü! Yetmedi cesedinin başında dans etti

Hindistan'da 16 yaşındaki bir çocuk, kendisinden para isteyen 17 yaşındaki genci 60 bıçak darbesiyle öldürüp gencin kafasını kesmeye çalıştı. Vahşi cinayetin ardından 16 yaşındaki çocuk, katlettiği gencin başında dans etti.

23.11.2023 - 10:07,  Güncelleme: 10:11
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Hindistan'ın başkenti Delhi'nin Welcome mahallesinde, 16 yaşındaki bir çocuk, para isteyen 17 yaşındaki bir genci 60 kez bıçakladıktan sonra öldürüp kafasını kesmeye çalıştı ve cesedin başında dans etti. Polis, katilin ve kurbanın birbirlerini tanımadıklarını belirtti.

PARA VERMEYİNCE SOYMAYA KALKTI

Hindistan'ın başkenti Delhi'nin kuzeydoğusundaki Welcome mahallesinde, Salı gecesi vahşi bir cinayet gerçekleşti. Olay öncesi sarhoş olan 17 yaşındaki genç, 16 yaşındaki gence yaklaşıp para istedi. İsteği reddedilen genç daha sonra çocuğu soymaya kalktı.

Para için tartıştığı genci 60 kez bıçaklayarak öldürdü! Yetmedi cesedinin başında dans etti

60 KEZ BIÇAKLAYIP BAŞINDA DANS ETTİ

Bunun üzerine çocuk bıçakla kendisini soymaya kalkan genci 60 kez bıçaklayıp öldürdü, daha sonra kafasını kesmeye çalıştı. Ölen kişi kanlar içinde yatarken katil başında dans etti. 16 yaşındaki çocuk, kendisine müdahale etmek isteyen vatandaşlara da bıçak uzatarak onları uzaklaştırmaya çalıştı.

Para için tartıştığı genci 60 kez bıçaklayarak öldürdü! Yetmedi cesedinin başında dans etti

KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

Çevredeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis katilin kimliğini tespit etti. Polis ekipleri yaptıkları açıklamada katil ve cinayete kurban giden kişinin bir birlerini tanımadıklarını söyledi.

Abdullah Teymur
Sondakika.com - Suç

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Son Dakika Suç Para için tartıştığı genci 60 kez bıçaklayara öldürdü! Yetmedi cesedinin başında dans etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Para için tartıştığı genci 60 kez bıçaklayara öldürdü! Yetmedi cesedinin başında dans etti - Son Dakika
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