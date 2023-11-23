Para için tartıştığı genci 60 kez bıçaklayara öldürdü! Yetmedi cesedinin başında dans etti

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Hindistan'ın başkenti Delhi'nin Welcome mahallesinde, 16 yaşındaki bir çocuk, para isteyen 17 yaşındaki bir genci 60 kez bıçakladıktan sonra öldürüp kafasını kesmeye çalıştı ve cesedin başında dans etti. Polis, katilin ve kurbanın birbirlerini tanımadıklarını belirtti.

PARA VERMEYİNCE SOYMAYA KALKTI

Hindistan'ın başkenti Delhi'nin kuzeydoğusundaki Welcome mahallesinde, Salı gecesi vahşi bir cinayet gerçekleşti. Olay öncesi sarhoş olan 17 yaşındaki genç, 16 yaşındaki gence yaklaşıp para istedi. İsteği reddedilen genç daha sonra çocuğu soymaya kalktı.

60 KEZ BIÇAKLAYIP BAŞINDA DANS ETTİ

Bunun üzerine çocuk bıçakla kendisini soymaya kalkan genci 60 kez bıçaklayıp öldürdü, daha sonra kafasını kesmeye çalıştı. Ölen kişi kanlar içinde yatarken katil başında dans etti. 16 yaşındaki çocuk, kendisine müdahale etmek isteyen vatandaşlara da bıçak uzatarak onları uzaklaştırmaya çalıştı.

KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

Çevredeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis katilin kimliğini tespit etti. Polis ekipleri yaptıkları açıklamada katil ve cinayete kurban giden kişinin bir birlerini tanımadıklarını söyledi.