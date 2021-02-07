Himalayalar'dan kopan buzul Hindistan'da felakete neden oldu: 150 kişi kayıp

Ahmet Çakar'dan Ozan Tufan'ın iptal edilen golüyle ilgili ilginç yorum: Belki de kafa biraz büyük

Hindistan'ın kuzey bölgeleri, Himalayalar'dan kopan bir buzul nedeniyle alarma geçti. Buzun beslediği Ganga nehrinde aşırı derecede yükselen su seviyesi nedeniyle bölge halkı tahliye edildi. Polis dur durak bilmeden mahsur kalanlara yardım etmeye çalışıyor.

HİDROELEKTRİK SANTRALİ DE HASAR GÖRDÜ

Taşkın nedeniyle Uttarakhand eyaletindeki bir baraj sular altında kaldı. Sel önüne çıkan ne var ne yoksa silip süpürdü.Bir hidroelektrik santrali hasar gördü ve birkaç işçinin kayıp olduğu bildirildi.

SU SEVİYESİ NORMALİN 1 METRE ÜZERİNE ÇIKTI

Yetkililer, taşkın yaşanan Ganga nehrinin su seviyesinin normalin 1 metre üzerinde olduğunu, ancak akışın yavaş yavaş normale döndüğünü belirtti.

2 GÜN ÖNCE DE ÇIĞ FELAKETİ YAŞANMIŞTI

Uttarakhand eyalet yönetimi, ani sellerde yaklaşık 150 kişinin kaybolduğunu duyurdu. Aynı bölgede iki gün önce de çığ felaketi yaşanmıştı.