Hindistan'da Cami Arazisine Tapınak Yapılması Çağrısı

Hindistan'da iktidardaki Bhartiya Janata Partisinin (BJP) Başkanı Amit Shah, Müslümanlar ve Hindular arasında on yıllardır anlaşmazlığa konu olan Babri Camisi arazisinde yeni bir Hindu tapınağı inşa edilmesi çağrısında bulundu.

Hindistan'da iktidardaki Bhartiya Janata Partisinin (BJP) Başkanı Amit Shah, Müslümanlar ve Hindular arasında on yıllardır anlaşmazlığa konu olan Babri Camisi arazisinde yeni bir Hindu tapınağı inşa edilmesi çağrısında bulundu.



The Indian Express gazetesinin haberine göre, BJP Başkanı Shah, Başbakan Narendra Modi'nin de katıldığı Ulusal İcra Konseyi toplantısında yaptığı konuşmada cami arazisi için "BJP, Ram Mandir'in (tapınak) en kısa sürede inşa edilmesini istiyor." ifadesini kullandı.



Yüksek Mahkeme, Babri Camisi arazisi davasıyla ilgili dün yapacağı görüşmeyi, 5 yargıçtan birinin davadan çekilmesi üzerine ertelemişti.



Başbakan Narendra Modi ay başında Babri Camisi arazisi anlaşmazlığı konusundaki herhangi bir kararın ancak yasal sürecin ardından değerlendirileceğini açıklamıştı.



Yıkılan caminin arazisi Hindular ve Müslümanlar arasında tartışma konusu



Tarihi Ayodhya şehrinde geçmişte Babri Camisi'nin bulunduğu alan, uzun yıllardır Hindularla Müslümanlar arasında tartışma konusu olmayı sürdürüyor.



Radikal Hindular, Müslümanların 16. yüzyılda Hindu Kral Rama adına yapılan tapınağı yıktıklarını ve yerine cami inşa ettiklerini iddia ediyor.



Aşırılıkçı Hindular, Aralık 1992'de Babür İmparatorluğu döneminde inşa edilen Babri Camisi'ni yıkmıştı.



Caminin yıkılması, ülke çapında 2 bin civarında kişinin ölümüyle sonuçlanan ayaklanmalara neden olmuştu.



Hindistan'da Müslümanlar, söz konusu alana yeniden bir cami, Hindular ise tanrı kabul ettikleri Kral Rama'nın burada doğduğunu savunarak tapınak inşa edilmesini talep ediyor.



Mesele yargıya yansırken Hindistan Yüksek Mahkemesi, davayla ilgili duruşmayı Ocak 2019'da görme kararı almıştı.



Uttar Pradeş eyaletinde yer alan Faizabad kentinin adının kasım ayında Ayodhya olarak değiştirilmesine karar verilmişti.



Ayodhya, Hindu geleneğinde Kral Rama'nın doğum yeri olarak bilindiği için Hindular tarafından kutsal şehir olarak kabul ediliyor.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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