Hindistan'da Cammu Keşmir'in statüsünü kaldırılmasının ardından tutuklananların sayısı 4 bine ulaştı
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Hindistan hükümeti, Cammu Keşmir'in özel statüsünü kaldırılmasının ardından geçen bir ayda bölgede tutuklanan protestocuların sayısının 4 bine ulaştığını duyurdu. Tutuklular arasında iki eski devlet bakanı da dahil olmak üzere yaklaşık 300 siyasetçi bulunuyor.
Hindistan'da Cammu Keşmir'in özel statüsünü kaldırılmasının ardından bölgede tutuklanan protestocuların sayısı 4 bine ulaştı.
Hindistan hükümeti, 5 Ağustos'ta özel statüsü kaldırılan bölgede yaşanan protestoların ardından 4 bine yakın kişinin tutuklandığını duyurdu. Tutuklular arasında iki eski devlet bakanı da dahil olmak üzere 200'den fazla politikacı, ayrılık yanlısı siyasi gruplardan 100'den fazla lider de bulunuyor.
Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 05:45
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