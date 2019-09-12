Son Dakika Haberleri: Hindistan'da Cammu Keşmir'in statüsünü kaldırılmasının ardından tutuklananların sayısı 4 bine ulaştı
Son Dakika Dünya Haber

Hindistan'da Cammu Keşmir'in statüsünü kaldırılmasının ardından tutuklananların sayısı 4 bine ulaştı

34 dakika önce

Hindistan hükümeti, Cammu Keşmir'in özel statüsünü kaldırılmasının ardından geçen bir ayda bölgede tutuklanan protestocuların sayısının 4 bine ulaştığını duyurdu. Tutuklular arasında iki eski devlet bakanı da dahil olmak üzere yaklaşık 300 siyasetçi bulunuyor.

Hindistan'da Cammu Keşmir'in statüsünü kaldırılmasının ardından tutuklananların sayısı 4 bine ulaştı, System.String[]

Hindistan'da Cammu Keşmir'in özel statüsünü kaldırılmasının ardından bölgede tutuklanan protestocuların sayısı 4 bine ulaştı.


Hindistan hükümeti, 5 Ağustos'ta özel statüsü kaldırılan bölgede yaşanan protestoların ardından 4 bine yakın kişinin tutuklandığını duyurdu. Tutuklular arasında iki eski devlet bakanı da dahil olmak üzere 200'den fazla politikacı, ayrılık yanlısı siyasi gruplardan 100'den fazla lider de bulunuyor.

Euronews.com'da Görüntüle

Hindistan, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 05:45 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Borçlanma Genel Müdürlüğü kuruldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3 bakanlık ile 1 kuruma atama yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Beştepe'de ağırladığı belediye başkanları ne talep etti, hangi kararlar alındı? Bahçeli'den çok konuşulacak kabine değişikliği yorumu: Doğru bulmuyorum

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.9.2019 18:19:26. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hindistan'da Cammu Keşmir'in statüsünü kaldırılmasının ardından tutuklananların sayısı 4 bine ulaştı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]