Hindistan'da Çatışma
2 saat önce
Hindistan'da sınır güvenlik ekipleriyle Maocu isyancılar arasında çıkan çatışmada 4 asker hayatını kaybetti, 2 asker yaralandı.
Hindistan
'da sınır güvenlik ekipleriyle Maocu isyancılar arasında çıkan çatışmada 4 asker hayatını kaybetti, 2 asker yaralandı.
Ülke basınında yer habere göre, Çattisgarh eyaletinde yer alan Kanker bölgesinde sınır güvenlik ekipleriyle Maocu isyancılar arasında çatışma çıktı. Polis
yetkilileri, çatışmada 4 askerin öldüğünü, 2'sinin yaralandığını kaydetti. Çin
'in devrimci lideri Mao Zedong'dan ilham alan Maocu isyancılar, 1967'den bu yana Hindistan'ın kuzeyi, doğusu ve merkezindeki birçok eyalette silahlı eylemler düzenliyor.
Maocu isyancılar, kabile halklarının ve yoksulların daha geniş haklara sahip olması için çatıştıklarını ileri sürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 01:28 Kaynak: AA
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