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Hindistan'da çatışma

1 saat önce

Hindistan'ın Chhattisgarh eyaletinin çeşitli bölgelerinde güvenlik güçleri ile Maocular arasında meydana gelen çatışmalarda 6 isyancı hayatını kaybetti.

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Hindistan'ın Chhattisgarh eyaletinin çeşitli bölgelerinde güvenlik güçleri ile Maocular arasında meydana gelen çatışmalarda 6 isyancı hayatını kaybetti.

Yerel basında yer alan haberlere göre, geceden bu yana eyaletin Sukma, Dantewada ve Bijapur bölgelerinde Maocu isyancılarla güvenlik güçleri arasında çatışmalar yaşandı.

Çatışmalarda Sukma'da 3, Dantewada'da 2 ve Bijapur'da bir Maocu'nun yaşamını yitirdiği belirtildi.

Çin'in devrimci lideri Mao Zedong'dan ilham alan Maocu isyancılar, 1967'den bu yana Hindistan'ın kuzeyi, doğusu ve merkezindeki birçok eyalette silahlı eylemler düzenliyor.

Maocu isyancılar, kabile halklarının ve yoksulların daha geniş haklara sahip olması için çatıştıklarını ileri sürüyor.

Güvenlik güçleri ile Maocu isyancılar arasında çıkan çatışmalarda, 1999'dan itibaren 8 bini sivil 14 bin kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor.

Hindistan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 11:36 Kaynak: AA
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