Hindistan'da cenaze töreninde beton gölgeliğinin çökmesi sonucu 18 kişi öldü - Son Dakika

Hindistan'da cenaze töreninde beton gölgeliğinin çökmesi sonucu 18 kişi öldü
03.01.2021 17:19
Hindistan'da Uttar Pradeş eyaletinin Gaziabad şehrinde bir krematoryumdaki cenaze törenine katılanların yağmur nedeniyle sığındığı beton gölgeliğin çökmesi sonucu en az 18 kişi hayatını kaybeti.
Hindistan'da Uttar Pradeş eyaletinin Gaziabad şehrinde bir krematoryumdaki cenaze törenine katılanların yağmur nedeniyle sığındığı beton gölgeliğin çökmesi sonucu en az 18 kişi hayatını kaybeti.
Yerel basındaki haberlere göre, tören sırasında gölgeliğin altına sığınan yaklaşık 40 kişi, enkaz altında kaldı. Kurtarma ekipleri, enkaz altından 18 kişinin cesedini çıkardı, yaralı kurtarılanlar çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Olayla ilgili araştırma sürdürülüyor.
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