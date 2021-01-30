- Hindistan'da çiftçiler açlık grevi başlattı, hükümet interneti kesti - Son Dakika

- Hindistan'da çiftçiler açlık grevi başlattı, hükümet interneti kesti

YENİ DELHİ - Hindistan'da yeni tarım yasalarını protesto eden çiftçiler başkent Yeni Delhi'de açlık grevine başlarken, Hindistan İçişleri Bakanlığı "kamu güvenliğini sağlamak" amacıyla başkentin 3 noktasında internet hizmetinin durdurulduğunu açıkladı.

Hindistan'da tarım sektörüne serbestleşme getirdiği savunulan yeni yasa nedeniyle aylardır protesto düzenleyen çiftçiler, başkent Yeni Delhi sınırlarında farklı noktalara kamp kurmuştu. Aylardır hükümet kanadı ile süren görüşmelerden sonuç çıkmazken çiftçiler bu kez açlık grevi başlattı. Şehrin kuzey eteklerindeki Singhu köyü yakınlarındaki ana protesto alanına bugün Haryana'dan yüzlerce çiftçi traktörüyle geldiği için polis sayısı arttırıldı. 65 yaşındaki çiftçi Mahesh Singh, "Dün geceden beri birçok çiftçi grubu protesto alanına geldi. Desteklerini göstermeye geldiler ve önümüzdeki 2 gün içinde daha fazla çiftçinin gelmesi bekleniyor" dedi.

Hindistan İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Yeni Delhi eteklerindeki üç noktadaki internet hizmetlerinin "kamu güvenliğini sağlamak" amacıyla Pazar günü yerel saatle 23.00'e kadar durdurulduğu aktarıldı. Protestoları organize eden çiftlik sendikaları grubu "Samyukt Kisan Morcha" lideri Darshan Pal, "Çiftçi hareketi barışçıl olacak" dedi. Hindistan bağımsızlık hareketi lideri Mahatma Gandhi'nin ölüm yıldönümünde başlatılan açlık grevi ve protestoların şiddet içermeyeceği vurgulandı.

Öte yandan çiftlik sendikaları ve hükümet arasında yapılan 11. tur görüşmeleri de sonuçsuz kalmıştı. Çiftçilerin protestosu, Eylül ayında Parlamento tarafından kabul edilen yeni tarım yasaları nedeniyle başlamıştı. Başbakan Narendra Modi hükümeti, yasaların çiftçilere fayda sağlayacağı ve özel yatırım yoluyla üretimi arttıracağını savunurken, çiftçiler tarımın serbestleşmesinin kazançlarını baltalayacağını belirtiyor. Hükümet yasada değişiklik yapmayı ve 18 ay süreyle uygulamaları askıya almayı teklif etmiş, ancak çiftçiler yasaların tamamen geri çekilmeden protestolarını sonlandırmayacaklarını dile getirmişti.