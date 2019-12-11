Hindistan'da çiftçiler iki başlı kobra buldu - Son Dakika
Son Dakika Dünya Hindistan'da çiftçiler iki başlı kobra buldu - Son Dakika Dünya

Hindistan'da çiftçiler iki başlı kobra buldu

6 saat önce

Hindistan'ın doğusunda yer alan Midnapore şehrinde çiftçilerin bulduğu çift başlı bir kobra yılanı yöre halkının ilgisini çekti.

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Hindistan'ın doğusunda yer alan Midnapore şehrinde çiftçilerin bulduğu çift başlı bir kobra yılanı yöre halkının ilgisini çekti. Yaklaşık 35 santimetre uzunluğundaki sürüngeni görmek için birçok kişi Ekarukhi Köyü'ne akın ettiView on euronews

Hindistan'da çiftçiler iki başlı kobra buldu

Hindistan, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 06:42 
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