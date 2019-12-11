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Hindistan'da çiftçiler iki başlı kobra buldu
6 saat önce
Hindistan'ın doğusunda yer alan Midnapore şehrinde çiftçilerin bulduğu çift başlı bir kobra yılanı yöre halkının ilgisini çekti.
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Hindistan'ın doğusunda yer alan Midnapore şehrinde çiftçilerin bulduğu çift başlı bir kobra yılanı yöre halkının ilgisini çekti. Yaklaşık 35 santimetre uzunluğundaki sürüngeni görmek için birçok kişi Ekarukhi Köyü'ne akın ettiView on euronews
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12.12.2019 00:59:10. #1.13#
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