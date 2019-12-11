Hindistan'da çiftçiler iki başlı kobra buldu

Hindistan'ın doğusunda yer alan Midnapore şehrinde çiftçilerin bulduğu çift başlı bir kobra yılanı yöre halkının ilgisini çekti. Yaklaşık 35 santimetre uzunluğundaki sürüngeni görmek için birçok kişi Ekarukhi Köyü'ne akın ettiView on euronews