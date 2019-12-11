Hindistan'da çiftçiler iki başlı kobra buldu

Hindistan'ın doğusunda yer alan Midnapore şehrinde çiftçilerin bulduğu çift başlı bir kobra yılanı yöre halkının ilgisini çekti. Yaklaşık 35 santimetre uzunluğundaki sürüngeni görmek için birçok kişi Ekarukhi Köyü'ne akın etti. Uzmanlar güney ve güneydoğu Asya'da görülen çift başlı yılanların embriyo bölünmesinin tamamlanmaması sebebiyle oluştuğunu belirtiyor.



Bilimsel adı "Naja Kaouthia" olan çift başlı yılanlara daha çok çeltik tarlası, bataklık ve çayırlarda rastlanıyor. Bölge insanıysa inançları gereği mitolojide yeri olan bu ilginç hayvanlara özel ilgi gösteriyor.