Üye Girişi
Hindistan'da çığ: 7 asker öldü - Son Dakika

Hindistan'da çığ: 7 asker öldü

08.02.2022 20:55
Hindistan'da çığ: 7 asker öldü

Hindistan'ın Arunaçal Pradeş eyaletinde geçtiğimiz Pazar günü meydana gelen çığ felaketinde 7 askerin hayatını kaybettiği bildirildi.

Hindistan'ın Arunaçal Pradeş eyaletinde geçtiğimiz Pazar günü meydana gelen çığ felaketinde 7 askerin hayatını kaybettiği bildirildi.

Hindistan'ın kuzeydoğusunda yer alan Arunaçal Pradeş eyaletindeki Kameng sektöründe geçtiğimiz pazar günü çığ felaketi meydana gelmiş, devriye gezen birçok askerin çığda kaybolduğu bildirilmişti. Bölgede devam eden arama-kurtarma çalışmaları sonucunda kaybolan 7 askerin cansız bedenine ulaşıldığı bildirildi. Yetkililer, askerlerin cenazelerinin bölgeden çıkarıldığını aktardı.

Başbakan Narendra Modi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Arunaçal Pradeş'te çığ düşmesi sonucu Hint ordusu personelinin hayatını kaybetmesinden dolayı üzgünüz. Milletimize yaptıkları örnek hizmeti asla unutmayacağız. Yakınlarına başsağlığı diliyoruz" dedi.

Savunma Bakanı Rajnath Singh ise yaptığı açıklamada, askerlerin ailelerine taziyelerini sunarak, "Arunaçal Pradeş'teki Kameng sektöründe çığın altında kalan Hint ordusu personelinin ölümüyle derinden sarsıldık. Bu cesur askerler millete hizmet ederken hayatlarını kaybettiler. Cesaretlerini ve hizmetlerini selamlıyorum. Acılı ailelerine başsağlığı diliyorum" dedi. - YENİ DELHİ

YORUMLAR
500

Arama Kurtarma, Pazar, India, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Hindistan'da çığ: 7 asker öldü - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
20:52 Karagümrük kalecisinin maçta zangır zangır titrediği anlar gündem oldu!
20:44 Bakanlık'tan açıklama geldi! Bakan Nebati'nin "Türkiye'deki enflasyonu yabancılar anlamaz" dediği iddia edilmişti
20:19 Miras kavgası kanlı bitti! Ağabey cezaevinde, kardeşi ve eşi mezarda
20:16 Türkiye Kupası'nda önemli zafer! 9 golün atıldığı Karagümrük-Konyaspor maçı nefes kesti
19:52 Son Dakika: Türkiye'de 8 Şubat günü koronavirüs sebebiyle 241 kişi vefat etti, 111 bin 96 yeni vaka tespit edildi
19:50 Fenerbahçe sonunda yolları ayırdı! İşte Sinan Gümüş'ün imzayı attığı yeni takımı
19:43 2022 Oscar Ödülleri heyecanı başladı! İşte adaylar!
19:40 6'lı liderler zirvesi öncesi Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Akşener'e sürpriz ziyaret! İşte ele alınan konu başlıkları
19:40 HDP'li Semra Güzel ve terörist sevgilisinin gençlik fotoğrafları ortaya çıktı!
19:33 Son Dakika: Benzine zam geldi, işte il il yeni fiyatlar
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2022 21:07:57. #1.12#
SON DAKİKA: Hindistan'da çığ: 7 asker öldü - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement