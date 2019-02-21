Hindistan'da Çığ Felaketi
2 saat önce
Hindistan'ın Himaçhal Pradeş eyaletinde meydana gelen çığ felaketinde ilk belirlemelere göre bir kişi öldü, beş kişi kar altında kaldı.
Hindistan
'ın Himaçhal Pradeş eyaletinde meydana gelen çığ felaketinde ilk belirlemelere göre bir kişi öldü, beş kişi kar altında kaldı.
Hindistan basınında yer alan haberlere göre, Kinnaur bölgesinin Çin
sınırındaki Shipki La sınır karakolu yakınlarındaki dağlık yolda 16 askerin geçtiği sırada çığ düştü.
Yetkililer, kar altında kalan çok sayıda askerin kurtarıldığını, bir askerin hastaneye kaldırıldığı sırada yolda hayatını kaybettiğini belirtti.
Arama kurtarma çalışmalarını yürüten 150 kişilik ekibin kar altında kalan beş askere ulaşmaya çalıştığı bildirildi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 10:37 Kaynak: AA
Leman Sam'ın Konserinde Sahneye Fırlayan Köpeği Zehirlediler
Müge Anlı, Sır Ölümü Çözmek İçin Harekete Geçti
Hurdacılık Yapan Adam, "Seni Öldüreceğim" Diyerek Kendisini Tehdit Eden Oğlunu Vurdu
Kalp Krizinden Öldü' Denilen Türk İş Adamı, Ameliyat Sırasında Ölmüş