Hindistan'da çığ felaketleri: 15 ölü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hindistan'da çığ felaketleri: 15 ölü - Son Dakika

Hindistan'da çığ felaketleri: 15 ölü

28 dakika önce

Hindistan'ın şiddetli kar yağışının etkili olduğu kuzey bölgelerinde son 48 saatte meydana gelen çığ felaketlerinde hayatını kaybedenlerin sayısı 15'e yükseldi.

Hindistan'da çığ felaketleri: 15 ölü, System.String[]

Hindistan'ın şiddetli kar yağışının etkili olduğu kuzey bölgelerinde son 48 saatte meydana gelen çığ felaketlerinde hayatını kaybedenlerin sayısı 15'e yükseldi.

Hint basınındaki haberlere göre, yetkililer, Himachal Pradeş eyaletinin çeşitli bölgelerinde meydana gelen çığ felaketlerinde 4 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Cammu Keşmir'de ise çığ altında kalan 3 kişinin daha hayatını kaybettiği ve ölü sayısının 11'e çıktığı kaydedildi.

Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde son 48 saatte şiddetli kar yağışının beraberinde getirdiği çığ felaketlerinde 3'ü asker 8 kişinin öldüğü, 1 askerin kayıp olduğu açıklanmıştı.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 09:48 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: ABD'nin Taci askeri üssüne füze saldırısı düzenlendi
Son dakika: Eski Korgeneral Metin İyidil, İstinaf Mahkemesi'nde beraat etti Eşini budama bıçağı ile öldüren sanığın savunması 'pes' dedirtti: Bana haksızlık ediliyor Başkan talimat verdi! Belediye binası önüne dev Atatürk heykeli dikildi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2020 22:16:05. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Hindistan'da çığ felaketleri: 15 ölü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]