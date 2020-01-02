Hindistan'da çıkan yangında fabrika çöktü - Son Dakika
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Hindistan'da çıkan yangında fabrika çöktü

6 saat önce

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi yakınlarında çıkan yangında fabrika çöktü, 1 itfaiyeci enkaz altında kalırken, 17 kişi yaralandıHindistan basınında çıkan haberlere göre, yetkililer, Peera Garhi bölgesinde sabah erken saatlerde yangın çıkan 4 katlı pil fabrikasının, itfaiye ekiplerinin...

Hindistan'da çıkan yangında fabrika çöktü, System.String[]

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi yakınlarında çıkan yangında fabrika çöktü, 1 itfaiyeci enkaz altında kalırken, 17 kişi yaralandı

Hindistan basınında çıkan haberlere göre, yetkililer, Peera Garhi bölgesinde sabah erken saatlerde yangın çıkan 4 katlı pil fabrikasının, itfaiye ekiplerinin alevlere müdahale ettiği esnada meydana gelen patlamanın ardından çöktüğünü bildirdi.

Yetkililer, bir itfaiyecinin enkaz altında kaldığını, çoğu itfaiyeci 17 kişinin yaralandığını duyurdu.

Olay yerinde 35 itfaiye aracının bulunduğunu ve Ulusal Afet Müdahale Gücü (NDRF) ekiplerinin de olay mahaline intikal ettiğini kaydeden yetkililer, kurtarma çalışmalarının sürdüğünü aktardı.

Kurtarma ekipleri, yanan pillerden yükselen dumanın zehirli olma ihtimaline karşı aşırı ihtiyatlı hareket ettiklerini ve yanıcı maddeleri olay yerinden uzaklaştırdıklarını belirtti.

Hindistan, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 12:42 Kaynak: AA
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