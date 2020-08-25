Hindistan'da çöken binadan 60 kişi kurtarıldı - Son Dakika

Hindistan'da çöken binadan 60 kişi kurtarıldı

Hindistan'ın Maharaştra eyaletinde dün akşam saatlerinde çöken 5 katlı binanın enkazında bir kişinin cansız bedenine ulaşılırken 60 kişi de kurtarıldı.

Hindistan'ın Maharaştra eyaletinde dün akşam saatlerinde çöken 5 katlı binanın enkazında bir kişinin cansız bedenine ulaşılırken 60 kişi de kurtarıldı. Hindistan'ın Maharaştra eyaletinde bulunan Raigad bölgesindeki Mahad kentinde dün akşam saatlerinde 5 katlı bir bina çöktü. Olayın ardından başlayan arama ve kurtarma çalışmalarında bir kişinin cansız bedenine ulaşılırken, 60 kişi enkaz altından kurtarıldı. Yaralılar çevredeki hastanelere gönderildi. Kurtarma ekipleri enkaz altında kalan 20 kişiyi bulmak için çalışmaları sürdürüyor. Yerel yetkililer apartmanın 10 yıllık olduğunu ve 45 dairenin bulunduğunu ifade ederken, çökmenin nedenine ilişkin açıklama yapılmadı. - MUMBAİ

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2020 11:26

Kaynak: İHA

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