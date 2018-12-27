Son Dakika Haberleri: Hindistan'da Çöken Kömür Madeninde Arama Çalışmaları Sürüyor

Hindistan'da Çöken Kömür Madeninde Arama Çalışmaları Sürüyor

44 dakika önce

Hindistan'ın kuzeydoğusunda yaklaşık iki hafta önce sel suları nedeniyle çöken kömür madeninde mahsur kalan 15 madenciye hala ulaşılamadı.

Hindistan'da Çöken Kömür Madeninde Arama Çalışmaları Sürüyor, System.String[]
Hindistan'ın kuzeydoğusunda yaklaşık iki hafta önce sel suları nedeniyle çöken kömür madeninde mahsur kalan 15 madenciye hala ulaşılamadı.

Meghalaya eyaleti Afet Yönetim Bakanı Kyrmen Shylla, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 13 Aralık'ta sel suları nedeniyle çöken madende mahsur kalan işçiler için arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirterek, maden içindeki su seviyesinin gittikçe yükseldiğini bu yüzden çalışmaların aksadığını kaydetti.

Madencilerin hayatta kalma ihtimallerinin her geçen gün azaldığına işaret eden Shylla, Meghalaya eyaletinin Hindistan hükümetinden yardım talep ettiğini söyledi.

Yaklaşık iki hafta önce şiddetli yağışların yol açtığı sellerde East Jaintia Hills bölgesindeki kömür madeninin bir kısmı çökmüş 15 madenci mahsur kalmıştı.

Yasa dışı madencilik faaliyetinin yürütüldüğü kömür madeninin çökmesiyle ilgili soruşturma başlatılmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 10:09 Kaynak: AA

Hindistan, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakan Varank, "Tarihi An" Notuyla Paylaştı, 1 Tonluk Bomba Ses Hızını Aştı Siirt Üniversitesi Rektörü, Makam Aracının Saatte 232 Kilometre Hıza Ulaşabilmesini İstedi

Kenan Sofuoğlu'nun "Emirerlerim" Paylaşımı Büyük Tepki Çekti Kahkaha Sesi Sayesinde Çözülen Cinayet Sanığına 25 Yıl Hapis
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2018 10:53:12. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hindistan'da Çöken Kömür Madeninde Arama Çalışmaları Sürüyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]