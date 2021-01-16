Hindistan'da Covid-19'a karşı aşılama işlemi başladı - Son Dakika

Hindistan'da Covid-19'a karşı aşılama işlemi başladı

16.01.2021 09:58

Korona virüs salgınından en kötü etkilenen ülkeler sıralamasında ilk üçte bulunan Hindistan'da aşılama uygulamasına başlandı.

Korona virüs salgınından en kötü etkilenen ülkeler sıralamasında ilk üçte bulunan Hindistan'da aşılama uygulamasına başlandı.

Dünya genelinde korona virüs salgını ile mücadele kapsamında birçok ülkeye aşılama kampanyaları başladı. Korona virüse karşı aşılama işlemine başlayan ülkeler listesine Hindistan da dahil oldu. Yerel saatle 10.30 itibarıyla Başbakan Narendra Modi'nin sağlık çalışanlarına video konferans yoluyla hitap etmesinin ardından ülke genelinde ilk aşılar yapılmaya başlandı. Ülkedeki 3 bin 6 merkezde ilk olarak sağlık çalışanlarına aşı yapılıyor. Hükümet aşılama uygulamasını "dünyadaki en büyük aşı kampanyasının başlangıcı" olarak nitelendirdi.

Sağlık çalışanlarının ardından aşılanacak grupta 50 yaş üzerindekiler ve yüksek riskli gruplarda bulunanlar yer alıyor. Hindistan, yılın ilk 6 ila 8 ayında iki doz olmak üzere yaklaşık 300 milyon kişiyi aşılamayı hedefliyor.

Ülke, Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca'nın ortak geliştirdiği korona virüs aşısına ve Bharat Biotech'in geliştirdiği yerli aşıya acil kullanım onayı vermişti.

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Dünya genelinde en çok vaka kaydedilen ülkeler sıralamasında 2. konumda bulunan Hindistan'da şu ana kadar 10 milyon 543 bin 659 vaka tespit edildi. En çok ölümün kayıtlara geçtiği ülkeler sıralamasında ise 3. konumda bulunan ülkede toplam 152 bin 130 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Salgının başlangıcından beri virüsü yenerek iyileşenlerin sayısı ise 10 milyon 179 bin 715 olarak kaydedildi.

(İHA)

Hindistan'da Covid-19'a karşı aşılama işlemi başladı
Hindistan'da Covid-19'a karşı aşılama işlemi başladı
Hindistan'da Covid-19'a karşı aşılama işlemi başladı
Hindistan'da Covid-19'a karşı aşılama işlemi başladı

Koronavirüs, Hindistan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Hindistan'da Covid-19'a karşı aşılama işlemi başladı - Son Dakika


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