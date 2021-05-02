Hindistan'da Covid-19 ölümlerinde rekor kırıldı - Son Dakika
BBC

Hindistan'da Covid-19 ölümlerinde rekor kırıldı

02.05.2021 14:22

Hindistan, 400 binden fazla yeni vaka görülen ilk ülke olmasından bir gün sonra, koronavirüs pandemisinin başlangıcından bu yanaki en çok sayıda ölümün görüldüğü ülke de oldu.

Hindistan, 400 binden fazla yeni vaka görülen ilk ülke olmasından bir gün sonra, koronavirüs pandemisinin başlangıcından bu yanaki en çok sayıda ölümün görüldüğü ülke de oldu.

Sağlık Bakanlğı son 24 saat içinde 3689 kişinin hayatını kaybettiğini açıklarken, Babakan Narendra Mori Sağlık Bakanı ile krizi değerlendirdiği bir toplantı yaptı.

Bu arada ülkedeki hastaneler, kronik yatak ve oksijen sıkıntıs nedeniyle hastaları tedavi etmekte zorlanmaya devam ediyor.

Sor durum ne?

Hindistan'da şu ana dek 19 milyondan fazla Covid-19 vakası kayıtlara geçti. Ölü sayısı da 215 bini geçerken, gerçek sayının çok daha fazla olduğu düşünülüyor.

Uzmanlar test sayısının azlığı ve özellikle kırsal kesimde insanların evlerinde ölmelerinden dolayı sayıların gerçekte olduğundan az bildirildiğini söylüyor.

Brezilya ve ABD'de pandemi döneminde günlük 4 binden fazla ölüm bildirilmişti.

Hindistan'da hastane yatağı ve oksijen dilenen ailelerin görüntüleri son 10 günden bu yana görülüyor ve morglar ve krematoryumlar da durumla başa çıkmakta zorlanıyor.

Cumartesi günü başkent Yeni Delhi'deki Batra Hastahanesi'nde oksijen bittiği için 12 kişi hayatını kaybetti ve bu bir hafta içinde iki kez yaşandı.

Times of India gazetesi, güneydeki Anthra Pradesh eyaletinde 16 kişinin, başkent Yeni Delhi'nin dış mahallelerinden Gurgaon'da da 6 kişinin oksijen olmadığı için öldüklerini bildirdi.

Hindistan'da aşılama nasıl gidiyor?

Hindistan'da tüm yetişkinler kağıt üçerinde bir koronavirüs aşısı olabiliyor. Ancak bazı eyaletlerin 18-44 yaş arasındakilerin aşılanması için yeterli aşı olmadığını söylemesiyle, Cumartesi günü başlaması planlanan ulusal aşılama kampanyasında sorunlar yaşandı.

Dünyanın en büyük aşı üreticisi olmasına rağmen, ülkede aşı sıkıntısı yaşanıyor ve iç talebi karşılayabilmek için AstraZeneca aşısının ihracı geçici olarak durduruldu.





Hindistan'ad Oxford-AstraZeneca ve Hintli Bharat Biotech şirketinin aşısı kullanılıyor. Rus yapımı Sputnik V aşısına da kullanım onayı verildi.

Başka ülkeler yardım için neler yapıyor?

Dünya genelinde birçok ülke acil yardım malzemesi yolladı. Perşembe günü itibariyle 40 ülke Hİndistan'a yardım yolladı.

ABD'nin yolladığı oksijen, maske, hızlı test kitleri dolu ilk uçaklar Cuma günü Yeni Delhi'ye ulaştı.

ABD, aşı hammaddesi ihraç yasağın Hindistan'ın AstraZeneca aşısı üretme kabiliyetini olumsuz etkilemesi nedeniyle eleştirilmiş ve yasak geçen hafta kaldırılmıştı.

120 solunum cihazı taşıyan bir Alman uçağı da Cumartesi günü Hindistan'a ulaşırken, İngiltere de tıbbi malzeme yardımı yaptı.

Hindistan'da neden tam kapanma yok?

Merkezi yönetim, ulusal bir kısıtlama koymakya isteksiz. Başbakan Modi bunu "son çare" diye tanımlıyor. Üst düzey liderler geçen yıl uygulanan kapanmanın ülke üretimini yüzde 24 azaltması üzerine ekonomik etkilerinden korkuyor.

Kısıtlamanın insani boyutları da ağır olabilir. Geçen yıl 68 gün uygulanan kısıtlamalar, işsiz kalan ya da paraları biten milyonlarca göçmen işçinin evlerine zorlu bir yolculuk yapmalarına neden olmuştu.

Hükümetin yardımlarına muhtaç yoksullar, özellikle yetersiz beslenen çocuklar ve hamile kadınlar yardımlara ulaşmakta zorlanmış, aşılama programları durmuş ve başka ağır hastalıklar geçirenler sağlık hizmetlerine ulaşamamıştı.

Hindistan'da Covid-19 ölümlerinde rekor kırıldı
Hindistan'da Covid-19 ölümlerinde rekor kırıldı

Amerika Birleşik Devletleri, Koronavirüs, Yeni Delhi, India, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Hindistan'da Covid-19 ölümlerinde rekor kırıldı - Son Dakika Dünya

BBC

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