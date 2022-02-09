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Hindistan'da dağ yamacında 48 saat mahsur kalan genç kurtarıldı - Son Dakika

Hindistan'da dağ yamacında 48 saat mahsur kalan genç kurtarıldı

09.02.2022 16:17

Hindistan'ın güneyindeki Kerala eyaletinde bir dağ yamacında mahsur kalan genç, ordu tarafından 48 saat sonra kurtarıldı.

Hindistan'ın güneyindeki Kerala eyaletinde bir dağ yamacında mahsur kalan genç, ordu tarafından 48 saat sonra kurtarıldı.

Hindistan'da ordu saatler süren zorlu bir kurtarma operasyonu gerçekleştirdi. Ülkenin güneyinde yer alan Kerala eyaletindeki Palakkad bölgesinde 3 arkadaşı ile birlikte dağlık bir arazide yürüyüşe çıkan 23 yaşındaki R. Babu, dengesini kaybedip dağ yamacından aşağı kaydı. Dik yamaçtan aşağı yuvarlanan Babu, yamaçtaki bir yarıkta mahsur kaldı. R. Babu, 2 gün boyunca aç ve susuz bir şekilde kurtarılmayı bekledi. Babu, yerinin tespit edilmesine yardımcı olmak için ekiplere fotoğraf çekip gönderdi. Kurtarma ekipleri lokasyonun belirlenmesi amacıyla dron kullandı.

Sahil güvenlik helikopterleri Babu'ya ulaşmaya çalıştı, ancak arazinin topografyası ve dik olması nedeniyle başarısız oldu. Babu, bugün sabah saatlerinde Hint ordusuna bağlı dağcı ekip tarafından halatlarla çekilerek kurtarıldı.

Genç kendisini kurtaran askerlere öperek ve sarılarak teşekkür etti. Ordu personeli Babu'ya su ve yiyecek verdi. Yaralı olarak kurtarılan genç tedavi için hastaneye kaldırıldı.

(İHA)

Hindistan'da dağ yamacında 48 saat mahsur kalan genç kurtarıldı
Hindistan'da dağ yamacında 48 saat mahsur kalan genç kurtarıldı
Hindistan'da dağ yamacında 48 saat mahsur kalan genç kurtarıldı
Hindistan'da dağ yamacında 48 saat mahsur kalan genç kurtarıldı

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India, Ordu, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Hindistan'da dağ yamacında 48 saat mahsur kalan genç kurtarıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hindistan'da dağ yamacında 48 saat mahsur kalan genç kurtarıldı - Son Dakika
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