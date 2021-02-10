Hindistan'da darbe ile suçlanan aktiviste karşı kullanılan deliller, bilgisayarına siber saldırıyla konulmuş - Son Dakika

Hindistan'da darbe ile suçlanan aktiviste karşı kullanılan deliller, bilgisayarına siber saldırıyla konulmuş

10.02.2021 22:01
Hindistan'da darbe ile suçlanan aktiviste karşı kullanılan deliller, bilgisayarına siber saldırıyla konulmuş, System.String[]

NEW Hindistan'da hükümeti devirmekle suçlanan ve 2 yıldan fazladır hapiste tutulan insan hakları savunucusunun aleyhine kullanılan delillerin, bilgisayarına siber saldırıyla yerleştirildiği ortaya çıktı.

NEW Hindistan'da hükümeti devirmekle suçlanan ve 2 yıldan fazladır hapiste tutulan insan hakları savunucusunun aleyhine kullanılan delillerin, bilgisayarına siber saldırıyla yerleştirildiği ortaya çıktı.

Aktivistlerden Rona Wilson'ın avukatının başvurusu üzerine Massachusetts'te bulunan Arsenal Dijital Forensik Danışma firması, Hindistan Başbakanı Narendra Modi hükümetince aktivistlere karşı kullanılan delilleri inceledi.

Firmanın hazırladığı raporda, söz konusu bilgisayarın yaklaşık 300 saat süren elektronik kopya incelemesi sonucunda, bir hackerin, tutuklanmadan önce Delhi merkezli aktivist Rona Wilson'ın dizüstü bilgisayarına bir yazılımla sızarak en az 10 suçlayıcı delil bıraktığı tespit edildi.

Dava, uzmanlarca "muhalefeti bastırma girişimi" olarak görülüyor

Raporda, siber saldırının faili veya hangi kurumdan geldiği tanımlanmazken, olayı haberleştiren Washington Post'un talebi üzerine firmanın belgelerini inceleyen 3 dış uzmanın, rapordan çıkan sonuçların geçerli olduğunu teyit ettiği aktarıldı.

Hindistan'da katı terör yasaları kapsamında gözaltına alınan aktivistlerin 2 yıldan fazla süredir yargılanmadan hapiste tutulduğuna dikkat çekilirken, insan hakları grupları ve hukuk uzmanlarının, söz konusu davayı, "Modi hükümetini eleştiren muhalefeti bastırma girişimi olarak gördüğü" ifade edildi.

Rona Wilson ve 10 aktivist, 2018'de gözaltına alınmıştı

Hindistan'da mevcut hükümetin politikalarını eleştiren insan hakları savunucusu Rona Wilson'la birlikte 10 aktivist, 6 Haziran 2018'de "darbe planlama ve terörizm" suçlamasıyla gözaltına alınmıştı.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR), 5 Ekim 2018'de yaptığı açıklamada, Hindistan'da gözaltına alınan ilgili kişilerin serbest bırakılması çağrısında bulunularak, yapılan terörizm suçlamalarının, insan hakları savunucularını susturmak için bir bahane olduğu vurgulanmıştı.

İnsan Hakları, Massachusetts, Darbe, India, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hindistan'da darbe ile suçlanan aktiviste karşı kullanılan deliller, bilgisayarına siber saldırıyla konulmuş - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Milli Uzay Programı'nı yorumlayan Selçuk Bayraktar: İki kesim var; sevinenler ve gizli gizli sevinenler Kafe ve restoranlar ne zaman açılacak? Bakan Koca, Mart ayını işaret etti Son Dakika: Türkiye'de 10 Şubat günü koronavirüs nedeniyle 95 kişi vefat etti, 8 bin 642 yeni vaka tespit edildi Suriyeli kadından kocasına ilginç boşanma davası! Sperm eksikliği mahkemeye taşındı Son Dakika! Koronavirüs salgınında 'yerinde karar' dönemi başlıyor Hülya Avşar, ilişki yaşayacağı erkeklerdeki 3 kriteri sıraladı Leyla Aydemir cinayetinde şok edici otopsi raporu! Küçük kızın cinsel istismara uğradığı ortaya çıktı ABD'ye ait iki savaş gemisi Boğaz'dan geçerken askerler güvertede manzaranın güzelliğine daldı
Sakatlığı geçen Fenerbahçeli Tisserand, antrenmanda yer aldı Sakatlığı geçen Fenerbahçeli Tisserand, antrenmanda yer aldı         
21:51
ABD Başkanı Joe Biden, Myanmar'daki darbeci yönetime yaptırım kararı aldı ABD Başkanı Joe Biden, Myanmar'daki darbeci yönetime yaptırım kararı aldı         
21:29
16 yaşındaki kızını sokakta boğazından bıçaklayan babanın umursamazlığı kameraya yansıdı 16 yaşındaki kızını sokakta boğazından bıçaklayan babanın umursamazlığı kameraya yansıdı         
20:18
Bayern Münihli Boateng, FIFA Kulüpler Dünya Kupası finalinde görev alamayacak Bayern Münihli Boateng, FIFA Kulüpler Dünya Kupası finalinde görev alamayacak         
20:01
İstediği indirimi alamayan müşteri, kadın işletmeciyi bıçaklayarak öldürdü İstediği indirimi alamayan müşteri, kadın işletmeciyi bıçaklayarak öldürdü         
19:41
Titreme ve iştahsızlık koronavirüsün semptomları olabilir Titreme ve iştahsızlık koronavirüsün semptomları olabilir         
18:45
26 yaşındaki genç, kendisini elektrik direğine asıp intihar etti 26 yaşındaki genç, kendisini elektrik direğine asıp intihar etti         
16:52
Murat Boz kafaları karıştırdı! Paylaşımı Aslı Enver'e gönderme olarak algılandı Murat Boz kafaları karıştırdı! Paylaşımı Aslı Enver'e gönderme olarak algılandı         
15:47
Kendisinden 15 yaş küçük adama kaçan kadının canlı yayındaki itirafları şaşkına çevirdi Kendisinden 15 yaş küçük adama kaçan kadının canlı yayındaki itirafları şaşkına çevirdi         
12:28
Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşması sırasında pencerenin açık olmasına kızdı: Kapatın şunu Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşması sırasında pencerenin açık olmasına kızdı: Kapatın şunu         
12:26
İkinci el online oto pazarında rüzgar tersine döndü: Satış rakamları geçen senenin aynı ayına göre düştü İkinci el online oto pazarında rüzgar tersine döndü: Satış rakamları geçen senenin aynı ayına göre düştü         
12:02
Oyuncu Merve Dizdar'ı makyajlı halini gören hayranları tanımakta güçlük çekti Oyuncu Merve Dizdar'ı makyajlı halini gören hayranları tanımakta güçlük çekti         
11:55
Boğaziçili öğrencileri tehdit eden dekanın fotoğrafı sosyal medyada gündem oldu Boğaziçili öğrencileri tehdit eden dekanın fotoğrafı sosyal medyada gündem oldu         
09:38
Adnan Oktar'ın 'Hayalet'i örgütün 'Seks Olimpiyatlarını' deşifre etti: Cariye bulunuyordu Adnan Oktar'ın 'Hayalet'i örgütün 'Seks Olimpiyatlarını' deşifre etti: Cariye bulunuyordu         
09:25
Kangal köpeğinin, 5 metre yüksekteki dronu kapma anı kamerada Kangal köpeğinin, 5 metre yüksekteki dronu kapma anı kamerada         
08:55
Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün açıklayacağı müjdeyi bekliyor! İşte kulislerdeki 4 tahmin Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün açıklayacağı müjdeyi bekliyor! İşte kulislerdeki 4 tahmin         
08:02
Yatak odasında annesiyle sevgilisini yakalayan lise öğrencisi dehşet saçtı Yatak odasında annesiyle sevgilisini yakalayan lise öğrencisi dehşet saçtı         
06:02
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2021 22:21:09. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Hindistan'da darbe ile suçlanan aktiviste karşı kullanılan deliller, bilgisayarına siber saldırıyla konulmuş - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei