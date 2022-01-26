Hindistan'da demir yolu işe alım sınavını protesto eden öğrenciler treni yaktı - Son Dakika

Hindistan'ın Bihar eyaletinde, demir yolu işe alım sınavında usulsüzlük yapıldığını öne süren öğrenciler, bir yolcu trenini ateşe verdi, diğerine taşla saldırdı.

Hint basınındaki haberlere göre, Bihar'daki demir yolunda iş için sınava giren öğrenciler, 2019'daki ilana göre sınavın tek aşamalı olduğunu, 2021'de ikinci aşamanın da yapılacağının duyurulduğunu, bunun, sınavı geçenlere yapılan bir haksızlık olduğunu ifade etti.

Gaya Tren İstasyonu'nda toplanan yüzlerce öğrenci, sınavda usulsüzlük yapıldığını öne sürerek durumu protesto etti.

Bir yolcu trenini ateşe veren öğrenciler, polise ve vagonlara taş attı.

Bu arada, demir yolu yetkilileri, protestoların ardından 1. Seviye ve Teknik Olmayan Genel Kategoriler sınavlarına ara verdi.

Diğer yandan, Hindistan Demiryolu Bakanı Ashwini Vaishnaw, öğrencilere yasaları ihlal etmemeleri çağrısı yaptı.

Vaishnaw, öğrencilere, onları sıkıntıya sokan durumun ele alınacağı sözü verdi.