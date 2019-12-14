Hindistan'da din ayrımcılığı protestolarında otobüsler yakıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hindistan'da din ayrımcılığı protestolarında otobüsler yakıldı - Son Dakika

Hindistan'da din ayrımcılığı protestolarında otobüsler yakıldı

6 saat önce

Hindistan'da din ayrımcılığı protestolarında otobüsler yakıldıHindistan, (DHA) ? Hindistan'da 'vatandaşlık yasası'nı protesto eden eylemciler Batı Bengal'in Howrah kentinde yolcu otobüslerini ateşe verdi.

Hindistan'da din ayrımcılığı protestolarında otobüsler yakıldı

Hindistan, (DHA) ? Hindistan'da 'vatandaşlık yasası'nı protesto eden eylemciler Batı Bengal'in Howrah kentinde yolcu otobüslerini ateşe verdi.

Hindistan parlamentosunda kabul edilen ve 6 dini gruba vatandaşlık yolunu açıp Müslüman göçmenleri dışarıda bırakan 'vatandaşlık yasası' nedeniyle Çarşamba günü başlayan protestolarda hükümet sokağa çıkma yasağı ilan etti ve internete 48 boyunca erişim engeli getirdi. Bugün ise eylemciler tarafından Batı Bengal'in Howrah kentinde yolcu otobüsleri ateşe verildi, yollarda lastik yakılarak trafiğe kapatıldı ve tren seferleri engellendi.

Hindistan Parlamentosu'nda kabul edilen vatandaşlık yasasındaki değişikliğe göre, Pakistan, Bangladeş ve Afganistan'dan dini baskılar nedeniyle Hindistan'a gelen Budist, Sih, Jain, Parsi, Hindu ve Hristiyan göçmenler, kimliklerini ve Hindistan'da 6 yıldan uzun süredir yaşadıklarını kanıtlamaları halinde vatandaşlık elde edebilecek. Aynı durumdaki Müslümanların yasanın dışında tutulması nedeniyle bir çok bölgede protestolar başlamıştı.

Hindistan'da din ayrımcılığı protestolarında otobüsler yakıldı

Hindistan, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 12:58 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

KKTC Bakanlar Kurulu, Geçitkale Havaalanı'nın İHA ve SİHA merkezi olması yönünde karar aldı
Antalya'da 3 gün 3 gece süren masalsı Hint düğünü Otomobilin boyasını beğenmeyen araç sahibi iş yerini silahla bastı: 3 yaralı Prof. Dr. İlber Ortaylı'dan Nobel'e Aziz Sancar tepkisi: Ödülü çok geç aldı

Son Dakika Haberleri
19:30 Apa 12. genel kurulu antalya'da başladı - tbmm başkanı şentop konuştu - Son Dakika
19:29 Pendik'teki gecekondu yandı - Son Dakika
19:28 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'yi kabul etti - Son Dakika
19:24 Bolu'da oğlunu av tüfeğiyle öldüren baba tutuklandı - Son Dakika
19:24 İlkokul arkadaşları 40 yıl sonra aynı sınıfta buluştu - Son Dakika
18:47 Otomobilin boyasını beğenmeyen araç sahibi iş yerini silahla bastı: 3 yaralı - Son Dakika
18:30 Prof. Dr. İlber Ortaylı'dan Nobel'e Aziz Sancar tepkisi: Ödülü çok geç aldı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.12.2019 19:33:17. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Hindistan'da din ayrımcılığı protestolarında otobüsler yakıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]