Hindistan'da din ayrımcılığı protestolarında 5 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Hindistan'da din ayrımcılığı protestolarında 5 kişi hayatını kaybetti

6 saat önce

Hindistan'da 'vatandaşlık yasası'nı protesto eden eylemciler ile polis arasında tansiyon yükseldi, olaylarda 5 kişi hayatını kaybetti.

Hindistan'da din ayrımcılığı protestolarında 5 kişi hayatını kaybetti, System.String[]

Hindistan'da 'vatandaşlık yasası'nı protesto eden eylemciler ile polis arasında tansiyon yükseldi, olaylarda 5 kişi hayatını kaybetti.

Hindistan parlamentosunda kabul edilen ve 6 dini gruba vatandaşlık yolunu açıp Müslüman göçmenleri dışarıda bırakan 'vatandaşlık yasası' nedeniyle Çarşamba günü başlayan protestolarda polis ile eylemciler arasında tansiyon yükseldi. Ülkenin kuzeybatısında 3 kişi polis ateşi sonucu, 2 kişi ise protestoların şiddetinden hayatını kaybetti.

Hindistan Parlamentosu'nda kabul edilen vatandaşlık yasasındaki değişikliğe göre, Pakistan, Bangladeş ve Afganistan'dan dini baskılar nedeniyle Hindistan'a gelen Budist, Sih, Jain, Parsi, Hindu ve Hristiyan göçmenler, kimliklerini ve Hindistan'da 6 yıldan uzun süredir yaşadıklarını kanıtlamaları halinde vatandaşlık elde edebilecek. Aynı durumdaki Müslümanların yasanın dışında tutulması nedeniyle bir çok bölgede protestolar başlamıştı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------------protestolarda yüzlerce kişi birbirini ezerek ilerliyor


Hindistan, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 11:49 Kaynak: DHA
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