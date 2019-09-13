Son Dakika Haberleri: Hindistan'da dini etkinlikte tekne devrildi: 11 ölü
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Hindistan'da dini etkinlikte tekne devrildi: 11 ölü

33 dakika önce

Hindistan'ın Madhya Pradeş eyaletinde, gölde düzenlenen dini etkinlik sırasında teknenin devrilmesi sonucu 11 kişi hayatını kaybetti.

Hindistan'da dini etkinlikte tekne devrildi: 11 ölü, System.String[]

Hindistan'ın Madhya Pradeş eyaletinde, gölde düzenlenen dini etkinlik sırasında teknenin devrilmesi sonucu 11 kişi hayatını kaybetti.

Hindistan basınında yer alan haberlere göre, polis, Bhopal şehrinde gölde düzenlenen etkinlikte, teknede bulunan Hindu tanrısı Ganesha'nın heykelinin göle batırıldığı sırada teknenin devrilmesi sonucu 11 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti.

Kazanın ardından, 11 kişinin cesedinin gölden çıkarıldığını, 6 kişinin de kurtarıldığını ifade eden polis, arama çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Yetkililer, tekne kazasında ölenlerin yakınlarına tazminat ödeneceğini kaydetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Her yıl binlerce Hindu, düzenlenen dini festivalde dua ettikten sonra Ganesha heykellerini suya batırıyor.

Hindistan, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 09:00 Kaynak: AA
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