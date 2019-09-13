Hindistan'da dini festivalde tekne alabora oldu: 11 ölü
2 saat önce
Hindistan'da nehirde yapılan dini festivalde, insanların bulunduğu teknenin alabora olması sonucu 11 kişi boğularak öldü, 5 kişi ise kurtarıldı.
Hindistan Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 11:07 Kaynak: DHA
'da nehirde yapılan dini festivalde, insanların bulunduğu teknenin alabora olması sonucu 11 kişi boğularak öldü, 5 kişi ise kurtarıldı. Diğerleri için arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
Hindistan'ın Bhopal kentindeki nehirde yapılan Anant Chaturdashi adlı dini festival sırasında, insanların bulunduğu tekne alabora oldu. 11 kişinin boğularak hayatını kaybettiği kazada, 5 kişi kurtarıldı. Arama kurtarma çalışmalarının ise devam ettiği belirtildi.
Görüntü Dökümü
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-Sudaki insanların görüntüsü
-Nehirden görüntüler
-İnsanların kayıklarla sudakilerin yardımına gitmesi
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