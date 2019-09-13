Hindistan'da dini festivalde tekne alabora oldu 11 ölü
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Hindistan'da dini festivalde tekne alabora oldu 11 ölüHindistan, (DHA)- Hindistan'da nehirde yapılan dini festivalde, insanların bulunduğu teknenin alabora olması sonucu 11 kişi boğularak öldü, 5 kişi ise kurtarıldı.
Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 11:25 Kaynak: DHA
Hindistan'da dini festivalde tekne alabora oldu 11 ölü
Hindistan, (DHA)- Hindistan'da nehirde yapılan dini festivalde, insanların bulunduğu teknenin alabora olması sonucu 11 kişi boğularak öldü, 5 kişi ise kurtarıldı. Diğerleri için arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
Hindistan'ın Bhopal kentindeki nehirde yapılan Anant Chaturdashi adlı dini festival sırasında, insanların bulunduğu tekne alabora oldu. 11 kişinin boğularak hayatını kaybettiği kazada, 5 kişi kurtarıldı. Arama kurtarma çalışmalarının ise devam ettiği belirtildi.
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