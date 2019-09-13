Son Dakika Haberleri: Hindistan'da dini festivalde tekne alabora oldu 11 ölü
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Hindistan'da dini festivalde tekne alabora oldu 11 ölü

1 saat önce

Hindistan'da dini festivalde tekne alabora oldu 11 ölüHindistan, (DHA)- Hindistan'da nehirde yapılan dini festivalde, insanların bulunduğu teknenin alabora olması sonucu 11 kişi boğularak öldü, 5 kişi ise kurtarıldı.

Hindistan'da dini festivalde tekne alabora oldu 11 ölü

Hindistan, (DHA)- Hindistan'da nehirde yapılan dini festivalde, insanların bulunduğu teknenin alabora olması sonucu 11 kişi boğularak öldü, 5 kişi ise kurtarıldı. Diğerleri için arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Hindistan'ın Bhopal kentindeki nehirde yapılan Anant Chaturdashi adlı dini festival sırasında, insanların bulunduğu tekne alabora oldu. 11 kişinin boğularak hayatını kaybettiği kazada, 5 kişi kurtarıldı. Arama kurtarma çalışmalarının ise devam ettiği belirtildi.

Hindistan'da dini festivalde tekne alabora oldu 11 ölü

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 11:25 Kaynak: DHA
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