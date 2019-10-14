Son Dakika Haberleri: Hindistan'da diri diri gömülen bebek mezardan sağ çıktı
Son Dakika Güncel Hindistan'da diri diri gömülen bebek mezardan sağ çıktı

Hindistan'da diri diri gömülen bebek mezardan sağ çıktı

1 saat önce

Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinde bir mezarlıkta, ölen kızını gömmek için toprağı kazan baba, diri diri gömülmüş bir kız bebeği mezardan sağ çıkardı.

Hindistan'da diri diri gömülen bebek mezardan sağ çıktı, System.String[]

Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinde bir mezarlıkta, ölen kızını gömmek için toprağı kazan baba, diri diri gömülmüş bir kız bebeği mezardan sağ çıkardı.

Hindustan Times'ın haberine göre, emniyet yetkilisi Abhinandan Singh, basına yaptığı açıklamada, erken doğum sonrası hayatını kaybeden kızını gömmek için toprağı kazan bir adamın tesadüfen, toprak kabın içinde yerin yaklaşık 90 santimetre derinliğine gömülmüş yeni doğan bir kız bulduğunu belirtti.

Singh, çukuru kazdığı esnada küreği toprak kaba vuran adamın, çıkardığı kabın içinde canlı bulduğu bebeği kurtardığını ve pamukla süt verdiğini ifade etti.

Hastanede tedavi altına alınan bebeğin "hayatının kurtarıldığını" söyleyen Singh, bebeği diri diri kimin gömdüğünü ortaya çıkarmak için soruşturma başlatıldığını kaydetti.

Bebeğin ebeveynlerini bulmaya çalıştıklarını aktaran Singh, bu olayın, onların rızasıyla gerçekleşmiş olduğundan şüphelendiklerini söyledi.

Bebeğin sağlık durumunun iyiye doğru gittiği bilgisi paylaşıldı.

Hindistan, Times, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 01:46 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bordo Bereliler ve komandolar Münbiç'e ilerlemeye başladı
Genç kız çığlık attı, metrobüsteki şüpheli yakalandı Son Dakika: Donald Trump: İnsanlar Türkiye ile savaşacağımızı mı düşünüyor? Oyuncu Kerem Bürsin'den 74 yaşındaki oyuncuya ilginç sesleniş: Asansörde onunla öpüşmek isterim

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2019 15:01:06. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hindistan'da diri diri gömülen bebek mezardan sağ çıktı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]