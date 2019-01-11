Hindistan'da Doğan Minik Su Aygırı Hayvanat Bahçesinde Ziyaretçilerin İlgi Odağı Oldu
45 dakika önce
Hindistan'da bir hayvanat bahçesinde yeni doğan bir su aygırı yavrusunun görüntüleri basınla paylaşıldı.
Hindistan
'da bir hayvanat bahçesinde yeni doğan bir su aygırı yavrusunun görüntüleri basınla paylaşıldı. Ülkenin batı kıyısında bulunan Vadodara şehrindeki Sayaji Baug Hayvanat Bahçesi
'nde sevinçle karşılanan yavru su aygırı ziyaretçilerin de ilgi odağı oldu.
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Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 09:52
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