Son Dakika Haberleri: Hindistan'da Doğan Minik Su Aygırı Hayvanat Bahçesinde Ziyaretçilerin İlgi Odağı Oldu

Hindistan'da Doğan Minik Su Aygırı Hayvanat Bahçesinde Ziyaretçilerin İlgi Odağı Oldu

45 dakika önce

Hindistan'da bir hayvanat bahçesinde yeni doğan bir su aygırı yavrusunun görüntüleri basınla paylaşıldı.

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Hindistan'da bir hayvanat bahçesinde yeni doğan bir su aygırı yavrusunun görüntüleri basınla paylaşıldı. Ülkenin batı kıyısında bulunan Vadodara şehrindeki Sayaji Baug Hayvanat Bahçesi'nde sevinçle karşılanan yavru su aygırı ziyaretçilerin de ilgi odağı oldu.
Kaynak: Euronews.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 09:52 

Hayvanat Bahçesi, Hindistan, Dünya
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