Hindistan'da doktorlardan sağlık çalışanlarına yönelik saldırılara kalıcı çözüm talebi - Son Dakika

YENİ Hindistan'da sağlık çalışanlarını korumak için 1897 tarihli Salgın Hastalıkları Yasası'nda yapılan değişiklik kararını memnuniyetle karşılayan sağlıkçılar, kendilerine yönelik saldırılara kalıcı bir çözüm talep ediyor.

Tüm Hindistan Tıp Bilimleri Enstitüsü Asistan Doktorlar Derneği Başkanı Dr. Adarsh Pratap, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son birkaç yılda doktorlara yönelik yüzlerce saldırı yaşandığını, sağlık çalışanlarını korumaya yönelik değişiklik kararının geçici bir çözüm olduğunu söyledi.

Pratay, iyi bir sağlık bütçesi, altyapısı ve daha fazla doktor alımının önemli olduğunu belirterek, böylece doktor başına düşen hasta sayısının azalacağını ifade etti.

Yasadaki değişikliğe göre, sağlık çalışanlarına saldıran kişiler 7 yıla kadar hapis cezası alabilecek, kefaletle serbest bırakılamayacak ve saldırganların soruşturmaları hızlandırılacak.

Suçlular 6 bin 576 dolara kadar para cezasına çarptırılabilecek, mağdurlara tazminat ödemekle ve zarar verdiği malın piyasa değerinin iki katını ödemekle yükümlü olacak.

Değişiklik kararı ülke genelinde sağlık çalışanlarına yönelik saldırıların arttığı bir dönemde kabul edildi.

Hindistan Tabipler Birliği, 21 Nisan'da hükümetten, doktorları korumak için bir yasa çıkarmasını istemişti.

Uttar Pradeş eyaletinde, 16 Nisan'da Kovid-19 şüphelilerini hastaneye götürmek isteyen sağlık ve polis görevlileri, bölge sakinlerinin saldırısına uğramıştı.

Bu olayın ardından ülkede sağlık çalışanlarının güvenliği tartışma konusu olmuştu.