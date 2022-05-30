Hindistan'da dolu fırtınası - Son Dakika
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Hindistan'da dolu fırtınası

30.05.2022 17:29
Hindistan'da dolu fırtınası

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de etkili olan dolu fırtınası nedeniyle karayolu ve havayolu trafiğinde aksamalar meydana geldi.

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de etkili olan dolu fırtınası nedeniyle karayolu ve havayolu trafiğinde aksamalar meydana geldi.

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi başta olmak üzere birçok kentte şiddetli yağışlar etkili oldu. Zaman zaman dolu yağışının da görüldüğü birçok bölgede, elektrik kesintileri yaşandı ve çok sayıda ağaç devrildi. Yolların aşırı yağış nedeniyle sular altında kaldığı Yeni Delhi'de, rüzgarın hızı saatte 40 kilometreye ulaştı. Olumsuz hava koşulları sebebiyle kara trafiği ile havayolu trafiğinde de aksamalar yaşandı. Şu ana kadar can kaybı kaydedilmezken, vatandaşlara dikkatli olunması çağrısında bulunuldu. - YENİ DELHİ

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Kaynak: İHA

Yeni Delhi, India, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hindistan'da dolu fırtınası - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hindistan'da dolu fırtınası - Son Dakika
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