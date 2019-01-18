Son Dakika Haberleri: Hindistan'da Domuz Gribi Can Almaya Devam Ediyor

Hindistan'da Domuz Gribi Can Almaya Devam Ediyor

1 saat önce

Hindistan'da yılın ilk 13 gününde domuz gribi nedeniyle 49 kişi hayatını kaybetti.

Hindistan'da Domuz Gribi Can Almaya Devam Ediyor, System.String[]
Hindistan'da yılın ilk 13 gününde domuz gribi nedeniyle 49 kişi hayatını kaybetti.

Hindustan Times'ın Ulusal Hastalık Kontrol Merkezi verilerine dayandırdığı haberinde, ülke genelinde yıl başından 13 Ocak'a kadar bin 694 domuz gribi vakası görüldüğü ve bunlardan 49'unun ölümle sonuçlandığı belirtildi.

Bu sayının geçen yıl ocak ayı boyunca kaydedilen 798 vakanın iki katından fazla olduğuna dikkat çekildi.

Domuz gribine bağlı en fazla ölümün Racastan eyaletinde kaydedildiğine işaret edilen haberde, 2019'un ilk iki haftasında 789 domuz gribi vakası görülen eyalette 31 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Delhi, Gucarat ve Haryana eyaletleri ise hastalıktan en fazla etkilenen diğer bölgeler oldu.

Geçen yıl, 14 bin 999 domuz gribi vakasının doğrulandığı ülkede, domuz gribi olarak da bilinen H1N1 virüsü nedeniyle toplam bin 103 kişi ölmüştü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 02:35 Kaynak: AA

Hindistan, Güncel
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