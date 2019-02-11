Son Dakika Haberleri: Hindistan'da domuz gribi salgını: 105 ölü

Hindistan'da domuz gribi salgını: 105 ölü

21 dakika önce

Hindistan'da domuz gribi salgını nedeniyle en fazla ölümün görüldüğü Racastan eyaletinde yaşamını yitirenlerin sayısı 105'e yükseldi.

Hindistan'da domuz gribi salgını: 105 ölü, System.String[]
Hindistan'da domuz gribi salgını nedeniyle en fazla ölümün görüldüğü Racastan eyaletinde yaşamını yitirenlerin sayısı 105'e yükseldi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.02.2019 08:01 

Ekonomi
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