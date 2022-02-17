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Hindistan'da düğünde kuyuya düşen 13 kişi öldü - Son Dakika

Hindistan'da düğünde kuyuya düşen 13 kişi öldü

17.02.2022 10:08
Hindistan'da düğünde kuyuya düşen 13 kişi öldü

Hindistan'ın Uttar Pradesh eyaletinde bir düğün töreninde kuyuya düşen 13 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.

Hindistan'ın Uttar Pradesh eyaletinde bir düğün töreninde kuyuya düşen 13 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.

Uttar Pradesh eyaletindeki Kuşinagar kasabasında bir düğün töreninde trajik bir olay yaşandı. Düğünde refah göstergesi olarak gelin ve damadın yüzüne zerdeçal ezmesinin uygulandığı geleneksel "haldi" töreni sırasında bir kuyu üstündeki plakada oturan kadın ve çocuklar, plakanın çökmesi sonucu kuyuya düştü. Polis, kuyuya düşen 15 kişiden 11'nin olay yerinde, 2 kişinin ise tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini açıkladı. Olaydan 2 kişi de yaralı olarak kurtuldu.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi yaşanan olayı "yürek parçalayıcı" olarak nitelendirirken, Uttar Pradesh Eyalet Başkanı Yogi Adityanath ise bölge yetkililerinden olayda hayatını kaybedenlerin ailelerine yardım etmelerini istedi.

(İHA)

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India, Düğün, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Hindistan'da düğünde kuyuya düşen 13 kişi öldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hindistan'da düğünde kuyuya düşen 13 kişi öldü - Son Dakika
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