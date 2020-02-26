Hindistan'da düğünden dönen otobüs nehre düştü: 25 ölü - Son Dakika
Son Dakika Dünya Hindistan'da düğünden dönen otobüs nehre düştü: 25 ölü - Son Dakika Dünya

Hindistan'da düğünden dönen otobüs nehre düştü: 25 ölü

7 saat önce

Yılda 150 binden fazla kişinin trafik kazalarında hayatını kaybettiği Hindistan'da düüğünden dönen bir otobüs yoldan çıkarak, nehre düştü. Kazada 25 kişi yaşamını yitirdi.

Hindistan'da düğünden dönen otobüs nehre düştü: 25 ölü, System.String[]

Hindistan'da düğünden dönen bir otobüsün köprüden nehre düşmesi sonucu 25 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi ise yaralandı.


Yerel polis tarafından yapılan açıklamada, kazanın Hindistan'ın kuzeybatısındaki Racastan eyaletinde, Kota-Dousa kara yolunun Bundi kenti yakınlarında meydana geldiği belirtildi.

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Hindistan, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 06:17 
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