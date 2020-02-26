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Hindistan'da düğünden dönen otobüs nehre düştü: 25 ölü
7 saat önce
Yılda 150 binden fazla kişinin trafik kazalarında hayatını kaybettiği Hindistan'da düüğünden dönen bir otobüs yoldan çıkarak, nehre düştü. Kazada 25 kişi yaşamını yitirdi.
Hindistan'da düğünden dönen bir otobüsün köprüden nehre düşmesi sonucu 25 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi ise yaralandı.
Yerel polis tarafından yapılan açıklamada, kazanın Hindistan'ın kuzeybatısındaki Racastan eyaletinde, Kota-Dousa kara yolunun Bundi kenti yakınlarında meydana geldiği belirtildi.
Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 06:17
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