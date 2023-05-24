"Annemi düğüne getireceğim" bahanesiyle düğünden kaçan damadın peşine düşen gelin, 20 kilometre kovaladıktan sonra muradına erdi - Son Dakika
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"Annemi düğüne getireceğim" bahanesiyle düğünden kaçan damadın peşine düşen gelin, 20 kilometre kovaladıktan sonra muradına erdi

"Annemi düğüne getireceğim" bahanesiyle düğünden kaçan damadın peşine düşen gelin, 20 kilometre kovaladıktan sonra muradına erdi

24.05.2023 15:37

Hindistan'da gerçekleşen olayda gelin, düğünden kaçan damadı en az 20 kilometrelik kovalamacadan sonra yakalayıp nikah masasına oturttu.

NDTV'nin haberine göre, ülkenin Uttar Pradeş eyaletinin Bareilly kentinde bir çift, 2,5 yıllık ilişkilerini evlilikle taçlandırmak istedi. Düğün günü için tüm hazırlıklar tamamlandı ancak damat ortada yoktu.

"ANNEMİ ALACAĞIM" BAHANESİNE İNANAMADI

Ülkede "mandap" adıyla bilinen düğün sunağı altında geleneksel düğün kıyafetleriyle bekleyen gelin, damadı arayarak nerede olduğunu sordu. Damattan, "Annemi düğüne getirmek için almaya gidiyorum." yanıtını alan gelin, buna inanmayarak müstakbel eşinin peşine düştü.

20 KİLOMETRE BOYUNCA KOVALADI

İki saat süren en az 20 kilometrelik kovalamaca sonunda gelin, damadı Bareilly dışında bir otobüste buldu. Ailelerin de desteğiyle Bareilly dışındaki bir tapınağa getirilen damat, burada gelin ile dünya evine girdi.

DÜĞÜNE GÜNLÜK KIYAFETLERLE GELDİ

Bu arada iki aile ve çevredekiler, gelini "evliliğine sahip çıkan cesaretinden" dolayı kutlarken, damadı da genç kıza evlenmeye söz vermesinin ardından "evliliğin sorumluluklarından kaçtığı" için azarladı. Düğüne ait görüntülerde, damadın törene günlük kıyafetleriyle geldiği görüldü.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: "Annemi düğüne getireceğim" bahanesiyle düğünden kaçan damadın peşine düşen gelin, 20 kilometre kovaladıktan sonra muradına erdi - Son Dakika
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