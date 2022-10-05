Hindistan'da otobüsün uçuruma yuvarlanması sonucu 31 kişi öldü

Hindistan'da düğüne giden yolcuları taşıyan otobüsün uçuruma yuvarlanması sonucu 31 kişi hayatını kaybetti.
Channel News Asia (CNA) televizyonunun haberine göre, emniyet yetkilileri, Uttarakhand eyaletindeki bir dağ yolunda seyreden otobüsün uçuruma yuvarlandığını belirtti.
Yetkililer, düğün davetlilerini taşıyan otobüsteki 31 kişinin öldüğünü, 19 yolcunun kurtarıldığını ifade etti.
Hindistan Başbakanı Narendra Modi, kurtarılan yaralılara gerekli yardımların yapılacağını açıkladı.
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