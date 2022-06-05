AGARTALA, 5 Haziran 2022 (Xinhua) -- Hindistan'ın kuzeydoğu eyaleti Tripura'nın başkenti Agartala'nın dış mahallelerinde Dünya Çevre Günü dolayısıyla ağaçlara sarılan okul öğrencileri, 5 Haziran 2022. (Fotoğraf: Stringer/Xinhua)
Kaynak: Xinhua
Dünya Çevre Günü, India, Güncel, Son Dakika
Son Dakika › Güncel › Hindistan'da Dünya Çevre Günü Kutlandı - Son Dakika
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