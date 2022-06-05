Hindistan'da Dünya Çevre Günü Kutlandı - Son Dakika
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Hindistan'da Dünya Çevre Günü Kutlandı

05.06.2022 18:14
Hindistan'da Dünya Çevre Günü Kutlandı

AGARTALA, 5 Haziran 2022 (Xinhua) -- Hindistan'ın kuzeydoğu eyaleti Tripura'nın başkenti Agartala'nın dış mahallelerinde Dünya Çevre Günü dolayısıyla ağaçlara sarılan okul öğrencileri, 5 Haziran 2022. (Fotoğraf: Stringer/Xinhua)

AGARTALA, 5 Haziran 2022 (Xinhua) -- Hindistan'ın kuzeydoğu eyaleti Tripura'nın başkenti Agartala'nın dış mahallelerinde Dünya Çevre Günü dolayısıyla ağaçlara sarılan okul öğrencileri, 5 Haziran 2022. (Fotoğraf: Stringer/Xinhua)

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Kaynak: Xinhua

Dünya Çevre Günü, India, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hindistan'da Dünya Çevre Günü Kutlandı - Son Dakika

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