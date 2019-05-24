Son Dakika Haberleri: Hindistan'da eğitim merkezinde yangın: 18 ölü (2)

Hindistan'da eğitim merkezinde yangın: 18 ölü (2)

8 saat önce

ÖLÜ SAYISI 18'E ÇIKTIHindistan'da eğitim merkezinde çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 18'e yükseldi.

Hindistan'da eğitim merkezinde yangın: 18 ölü (2), System.String[]

ÖLÜ SAYISI 18'E ÇIKTI

Hindistan'da eğitim merkezinde çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 18'e yükseldi. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürdüğü belirtildi.

Yerel medya, hayatını kaybedenlerin çoğunun 14 ila 17 yaşları arasında öğrenciler olduğunu; itfaiye ekiplerinin yangını kontrol altına aldığını duyurdu.

Ayrıca, bina sahiplerine ulaşılamadığı; binanın işleyen bir yangın çıkış merdivenine sahip olmadığı belirtilirken; yerel halkın arama kurtarma çalışmalarına yardım ettiği duyuruldu.


Haber Yayın Tarihi : 24.05.2019 05:41 Kaynak: DHA
İtfaiye, Hindistan, Dünya
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hindistan'da eğitim merkezinde yangın: 12 ölü Doktor, öldürdüğü avukat eşini daha önce dövmüş TIR'dan Dökülen Gübre Zincirleme Kazaya Neden Oldu! Ölü ve Yaralılar Var İngiltere Başbakanı Theresa May İstifa Tarihini Açıklayacak

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.5.2019 01:55:57. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hindistan'da eğitim merkezinde yangın: 18 ölü (2)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]