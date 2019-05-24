Hindistan'da eğitim merkezinde yangın: 18 ölü (2)
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ÖLÜ SAYISI 18'E ÇIKTIHindistan'da eğitim merkezinde çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 18'e yükseldi.
Haber Yayın Tarihi : 24.05.2019 05:41 Kaynak: DHA
ÖLÜ SAYISI 18'E ÇIKTI
Hindistan'da eğitim merkezinde çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 18'e yükseldi. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürdüğü belirtildi.
Yerel medya, hayatını kaybedenlerin çoğunun 14 ila 17 yaşları arasında öğrenciler olduğunu; itfaiye ekiplerinin yangını kontrol altına aldığını duyurdu.
Ayrıca, bina sahiplerine ulaşılamadığı; binanın işleyen bir yangın çıkış merdivenine sahip olmadığı belirtilirken; yerel halkın arama kurtarma çalışmalarına yardım ettiği duyuruldu.
Hindistan'da eğitim merkezinde yangın: 12 ölü
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