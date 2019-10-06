Hindistan'da eğitim uçağı düştü: 2 ölü

Hindistan'ın Telangana eyaletinde eğitim uçağının düşmesi sonucu 2 kişinin öldüğü belirtildi.



Hindistan'ın Telangana eyaletindeki Vikarabad bölgesinde eğitim uçağı bir tarım arazisine düştü. Kaza sonucu biri kadın ve biri erkek 2 stajyer pilotun öldüğü belirtildi. Stajyer pilotlardan birinin kimliğinin Prakash Vishal olduğu açıklandı.



Özel bir eğitim şirketine ait uçağın düşme nedeni ise henüz bilinmiyor. - YENİ DELHİ