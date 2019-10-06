Son Dakika Haberleri: Hindistan'da eğitim uçağı düştü: 2 ölü
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Hindistan'da eğitim uçağı düştü: 2 ölü

55 dakika önce

Hindistan'ın Telangana eyaletinde eğitim uçağının düşmesi sonucu 2 kişinin öldüğü belirtildi.

Hindistan'da eğitim uçağı düştü: 2 ölü, System.String[]

Hindistan'ın Telangana eyaletinde eğitim uçağının düşmesi sonucu 2 kişinin öldüğü belirtildi.


Hindistan'ın Telangana eyaletindeki Vikarabad bölgesinde eğitim uçağı bir tarım arazisine düştü. Kaza sonucu biri kadın ve biri erkek 2 stajyer pilotun öldüğü belirtildi. Stajyer pilotlardan birinin kimliğinin Prakash Vishal olduğu açıklandı.


Özel bir eğitim şirketine ait uçağın düşme nedeni ise henüz bilinmiyor. - YENİ DELHİ

Hindistan, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 04:42 Kaynak: İHA
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