Hindistan'da eğitim uçağı düştü: 2 ölü
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Hindistan'ın Telangana eyaletinde eğitim uçağının düşmesi sonucu 2 kişinin öldüğü belirtildi.
Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 04:42 Kaynak: İHA
Hindistan'ın Telangana eyaletinde eğitim uçağının düşmesi sonucu 2 kişinin öldüğü belirtildi.
Hindistan'ın Telangana eyaletindeki Vikarabad bölgesinde eğitim uçağı bir tarım arazisine düştü. Kaza sonucu biri kadın ve biri erkek 2 stajyer pilotun öldüğü belirtildi. Stajyer pilotlardan birinin kimliğinin Prakash Vishal olduğu açıklandı.
Özel bir eğitim şirketine ait uçağın düşme nedeni ise henüz bilinmiyor. - YENİ DELHİ
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