Hindistan'da el yapımı tekne inşası - Son Dakika

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Teknelerden detaylar

Tekne yapım atölyesinden detaylar

Balıkçıların ağ çekmesinden detaylar KERALA - Hindistan'ın güneyindeki Kerala eyaletinde yaşayan halk, tekne yapımını geleneksel yöntemlerle sürdürüyor. Kozhikode kasabasında yer alan Beypore Limanı'ndaki tersanede çalışan zanaatkarlar, yerel dilde "Uru" olarak bilinen büyük tarihi ticaret teknelerini ustalıkla inşa ediyor. Ortalama 5 ya da 6 odalı inşa edilen ahşap teknelerin en büyük özelliği ise tamamen el emeğiyle yapılması.