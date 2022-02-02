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Hindistan'da el yapımı tekne inşası - Son Dakika

Hindistan'da el yapımı tekne inşası

02.02.2022 10:35

Teknelerden detaylar Tekne yapım atölyesinden detaylar Balıkçıların ağ çekmesinden detaylar KERALA - Hindistan'ın güneyindeki Kerala eyaletinde yaşayan halk, tekne yapımını geleneksel yöntemlerle sürdürüyor.

Teknelerden detaylar

Tekne yapım atölyesinden detaylar

Balıkçıların ağ çekmesinden detaylar KERALA - Hindistan'ın güneyindeki Kerala eyaletinde yaşayan halk, tekne yapımını geleneksel yöntemlerle sürdürüyor. Kozhikode kasabasında yer alan Beypore Limanı'ndaki tersanede çalışan zanaatkarlar, yerel dilde "Uru" olarak bilinen büyük tarihi ticaret teknelerini ustalıkla inşa ediyor. Ortalama 5 ya da 6 odalı inşa edilen ahşap teknelerin en büyük özelliği ise tamamen el emeğiyle yapılması.

Hindistan'da el yapımı tekne inşası
Hindistan'da el yapımı tekne inşası
Hindistan'da el yapımı tekne inşası

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India, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hindistan'da el yapımı tekne inşası - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hindistan'da el yapımı tekne inşası - Son Dakika
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