Hindistan'da elma üretimi için Türk-Hint ortak girişimi kuruldu - Son Dakika
Üye Girişi

Hindistan'da elma üretimi için Türk-Hint ortak girişimi kuruldu

14.04.2022 01:10
Hindistan'da elma üretimi için Türk-Hint ortak girişimi kuruldu

Türk elma üreticisi Engin Tarım ile Hindistan'ın önemli taze meyve şirketlerinden IG International, Hindistan'da gelecek 3 yıl içinde 50 bin ton elma üretimi için ortak girişim kurdu.

Türk elma üreticisi Engin Tarım ile Hindistan'ın önemli taze meyve şirketlerinden IG International, Hindistan'da gelecek 3 yıl içinde 50 bin ton elma üretimi için ortak girişim kurdu.

Karaman ve Tekirdağ'da modern bahçecilik yaparak elma üretimi ve ticareti yapan Engin Tarım'ın yetkilileri, IG International ile kurulan IGET ortak girişimine ilişkin LinkedIn hesaplarından paylaşımda bulundu.

Engin Tarım Yönetim Kurulu Başkanı Seyda Ertuğ, paylaşımında, "Engin Tarım, Asya'daki en büyük elma yetiştiricileri olarak liderlik konumunu hedeflemek için IG International ile ortak girişim kurduğunu duyurdu. IGET ortak girişimi, Hindistan'da önümüzdeki üç yıl içinde 50 bin ton elma üretecek." açıklamasında bulundu.

Engin Tarım Satış ve Pazarlama Müdürü Halil İbrahim Doğan ise "Engin Tarım olarak, Hindistan'ın lider taze meyve şirketi IG International ile kurduğumuz ortaklığı duyurmaktan büyük mutluluk duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

IG International Direktörü Tarun Arora da ortaklığa ilişkin "Bu ortaklık, tüm müşterilerimize ölçeklenebilir üretim, uzmanlık, ağ ve kalite güvencesi getirecek." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan edinilen bilgiye göre, IGET ortak girişimi, Hindistan'ın Himaçal Pradeş (Himachal Pradesh) ve Uttarancal (Uttarakhand) eyaletlerinde yaklaşık 500 hektar alanda "en iyi beş elma çeşidini" yetiştirmeyi hedefliyor.

YORUMLAR
500
Silivri'de jandarmadan kaçak hayvan operasyonu Silivri'de jandarmadan kaçak hayvan operasyonu

Tekirdağ, India, Tarım, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hindistan'da elma üretimi için Türk-Hint ortak girişimi kuruldu - Son Dakika


Son Dakika
00:57 Yunan profesörden tarihi itiraf: Türkiye artık büyük güç, biz kaybedeceğiz
00:55 Nijerya'da silahlı saldırıda 154 kişi öldü!
00:38 Liverpool ve Manchester City yarı final biletini aldı!
00:30 Hull City'nin patronu Acun Ilıcalı, yeşil çimlerde karşı karşıya geldiği futbolcularına acımadı
00:20 Gözler Merkez Bankası'nın açıklayacağı faiz kararında! Değişikliğe gidilecek mi?
00:18 Eski AK Partili İdris Naim Şahin parti kuruyor!
23:55 Kendilerine saldıran köpek yüzünden birden türkü söylemeye başlayan gençler büyük ilgi gördü
23:37 Rus kadının kocasına akılalmaz sözleri gündem oldu: Oraya git ve Ukraynalı kadınlara tecavüz et ama bana hiçbir şey söyleme
23:23 Final maçında hata iddiası! Galatasaray hukuki girişimlerde bulunulacağını duyurdu
23:07 Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum açıkladı: Cumhurbaşkanımız TOKİ ile ilgili müjdeyi Haziran'da bizzat verecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2022 01:29:42. #1.12#
SON DAKİKA: Hindistan'da elma üretimi için Türk-Hint ortak girişimi kuruldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement