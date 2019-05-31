Son Dakika Haberleri: Hindistan'da emekli ordu görevlisine "yabancı uyruklu" suçlaması
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Hindistan'da emekli ordu görevlisine "yabancı uyruklu" suçlaması

1 saat önce

Hindistan'da emekli ordu görevlisi, yabancı uyruklu olması gerekçe gösterilerek gözaltına alındı.

Hindistan'da emekli ordu görevlisine
Hindistan'da emekli ordu görevlisi, yabancı uyruklu olması gerekçe gösterilerek gözaltına alındı.
Polis, Assam eyaletinde yaşayan Muhammed Sanaullah'ın yabancı uyruklu olduğu gerekçesiyle gözaltına alındığını belirterek, mahkemeye çıkarılan emekli ordu mensubunun gözaltı merkezine gönderildiğini açıkladı.
Sanaullah'ın kuzeni Ajmal Haque, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu kararın hayal kırıklığı olduğunu söyledi.
Haque, "Muhammed'e bir komplo düzenlendi, polis yanlış rapor verdi ve mahkeme onun yabancı olduğuna hükmetti. Bu aşağılayıcı bir durum." diye konuştu.
Haque, bu durumun Müslüman toplumu rahatsız etme amacıyla yapıldığını savundu.
Konuyla ilgili açıklama yapan polis yetkilisi Mousumi Kalita, gözaltına alınan Sanaullah'ın kefaletle serbest kalabilme ihtimalinin olduğunu ifade etti.
Hindistan ordusunda yaklaşık 30 sene görev yapan ve 2017'de emekli olan Muhammed Sanaullah, o tarihten itibaren Assam eyaletinin sınır güvenlik biriminde çalışıyordu.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 01:23 Kaynak: AA
Assam, Polis, Hindistan, Güncel
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