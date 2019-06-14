Son Dakika Haberleri: Hindistan'da emniyet güçlerine saldırı
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Hindistan'da emniyet güçlerine saldırı

5 saat önce

Hindistan'ın Carkhand eyaletinde, Maocu isyancıların güvenlik güçlerini hedef aldığı saldırıda 5 polis hayatını kaybetti.

Hindistan'da emniyet güçlerine saldırı, System.String[]
Hindistan'ın Carkhand eyaletinde, Maocu isyancıların güvenlik güçlerini hedef aldığı saldırıda 5 polis hayatını kaybetti.
NDTV kanalının haberine göre, polis, Seraikela bölgesinde kurulan bir pazarda devriye gezen 5 polisin, Maocu isyancıların açtığı ateş sonucu öldüğünü belirtti.
Yetkililer, saldırganların, polislerin silahlarını alarak olay yerinden kaçtığını ifade etti.
Saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldı.
Çin'in devrimci lideri Mao Zedong'dan ilham alan Maocu isyancılar, 1967'den bu yana Hindistan'ın kuzeyi, doğusu ve merkezindeki birçok eyalette silahlı eylemler düzenliyor.
Maocu isyancılar, kabile halklarının ve yoksulların daha geniş haklara sahip olması için çatıştıklarını ileri sürüyor.
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 10:35 Kaynak: AA
Polis, Hindistan, Güncel
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