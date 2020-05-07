- Hindistan'da enerji santralinde patlama: 8 yaralı - Son Dakika

Öte yandan bugün sabah saatlerinde Hindistan'ın Andra Pradeş eyaletine bağlı Visakhapatnam kentinde bir endüstriyel tesiste kimyasal gaz sızıntısı meydana gelirken, 9 kişi hayatını kaybetti, 300'den fazla kişi ise hastaneye kaldırıldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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