Son Dakika Haberleri: Hindistan'da ensefalit nedeniyle çocuk ölümleri
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Hindistan'da ensefalit nedeniyle çocuk ölümleri

1 saat önce

Hindistan'ın Bihar eyaletinde haziran başından bu yana beyin iltihabı olarak da bilinen ensefalit nedeniyle hayatını kaybeden çocuk sayısının 64'e yükseldiği belirtildi.

Hindistan'da ensefalit nedeniyle çocuk ölümleri, System.String[]
Hindistan'ın Bihar eyaletinde haziran başından bu yana beyin iltihabı olarak da bilinen ensefalit nedeniyle hayatını kaybeden çocuk sayısının 64'e yükseldiği belirtildi.
Ülke basınında yer alan habere göre, yetkililer, bu ay muson mevsiminin başlamasıyla Muzaffapur şehrinde ve Vaişali bölgesinde, Akut Ensefalit Sendromu (AES) belirtileri görülen 64 çocuğun yaşamını yitirdiğini kaydetti.
Yetkililer, Muzaffarpur'da Sri Krişna ve Kejriwal hastanelerinde çok sayıda çocuğun tedavi altında olduğunu bildirmişti.
Sri Krişna Tıp Fakültesi ve Hastanesi yöneticisi Sunil Shahi, bu ayın başından itibaren AES belirtileri görülen 86 kişinin hastaneye yattığını ve sayının yıl başından bu yana 109 olduğunu açıklamıştı.
2012'de, daha çok genç yaştaki yetersiz beslenen kişilerde rastlanan ve ateş ve baş ağrısı gibi semptomlarla başlayan ensefalit vakalarına benzer belirtilerin görüldüğü 40'dan fazla çocuk ölmüştü.
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 10:52 Kaynak: AA
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